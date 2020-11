Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis du vælger at skifte pensionsopsparing.

Faktisk risikerer pensionskunder i værste fald at miste hundredtusindvis af kroner, hvis de dropper deres traditionelle opsparing til fordel for et såkaldt markedsrenteprodukt.

Sådan lyder advarslen fra to pensionseksperter, som Finans har talt med. Én af dem er Søren Andersen, direktør i pensionsmæglerselskabet FPension.

»Der kan sagtens være et par hundrede tusinder kroners forskel på, hvad en kunde med et pensionsdepot på 1 mio. kr. får udbetalt, hvis han opgiver sin garanti, alt efter hvilke antagelser pensionsselskabet benytter,« siger han til mediet.

Advarslen kommer, efter tusindvis af danskere de sidste mange år har valgt at opgive den garanti om minimumsforretning, som pensionsselskaber giver kunder med en traditionel pensionsopsparing.

De pågældende kunder har i stedet fået en pose penge fra pensionsselskabet, men nu kan Finans altså afsløre, at kunderne stort set aldrig får fuld pris for at droppe deres garantier.

Pensionsselskaberne må nemlig lave antagelser om kundernes adfærd, hvilket har betydning for prisen på garantierne.

Hvis et pensionsselskab forventer, at flere kunder vil opgive deres garantier gratis i fremtiden, vil de kunder, som opgiver garantien i dag, få lavere betaling, hvilket betyder, at der er stor forskel på, hvor mange penge selskaberne tilbyder deres kunder.