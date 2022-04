En ti år lang prisfest på boligmarkedet nærmer sig sit klimaks.

Ejere af lejligheder i København har alene de sidste par år set værdien af deres bolig vokse med rundt regnet én million kroner, viser nye tal. Men de første tegn på, at priserne har toppet, har allerede meldt sig, lyder det fra en ekspert.

»Priserne kan godt stige i nogle måneder endnu, men så vil vi begynde at se priserne på ejerlejligheder dale,« siger boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit, Mira Lie Nielsen.

Det har ellers været et brag af en fest, hvor rigtig mange har været inviteret.

Nye tal fra Finans Danmark viser, at prisen på en typisk lejlighed i København på 80 kvadratmeter er steget til mere end den dobbelte værdi i perioden 2012 til og med 2021.

Det svarer til en værdistigning i kroner og øre på over 2,1 millioner kroner.

Særligt de seneste år har lejlighedsejerne knap kunnet tro deres eget held.

Fra 2019 til 2021 er den gennemsnitlige lejlighed i København steget med hele 781.000 kroner. Det er til trods for, at tallet inkluderer lejligheder i Vanløse og Brønshøj, hvor priserne er steget langt mere moderat. Se tabellen herunder.

Omvendt har priserne på Frederiksberg haft kurs mod stratosfæren. Her koster 80 kvadratmeter nu typisk over én million kroner mere end i 2019.

»Over en tiårig periode er det i de billige dele af København, at priserne er steget forholdsvist mest. Men under pandemien har det været de i forvejen dyreste områder, der har haft de højeste relative prisstigninger,« siger Mira Lie Nielsen.

Værdistigningerne har været så store, at boligejerne på kort tid kan have indhentet og overhalet deres forældres velstand, lyder det fra boligøkonomen.

»De her vilde prisstigninger har givet nogen nogle friheder. Har man ejet en bolig i København i bare nogle få år, giver det nogle muligheder for at købe hus stort set alle andre steder i landet og bo bedre end ens forældre,« siger Mira Lie Nielsen.

De første tegn på, at der snart kommer afslag på udbudspriserne er dog til stede. Renterne stiger, og antallet af boliger til salg falder.

I maj 2020 var der 2.733 lejligheder til salg i København. I februar 2022 lød tallet på 1.705.

Ifølge Mira Lie Nielsen er det kun et spørgsmål om tid, førend kurven knækker.

»På et tidspunkt bremser det, fordi der er behov for, at nogen overtager de lejligheder, der bliver tomme. Når det tynder ud i førstegangskøbere, der kan betale udbudspriserne, så begynder opbremsningen,« siger hun.

Og nye boligskatter fra 2024 vil også tynge prisudviklingen, fordi nye købere vil få færre penge til at købe for, lyder det.

Selvom priserne for lejligheder i København spås til at falde, er der dog stadig grund til at glæde sig over de sidste mange års fest på boligmarkedet. Ifølge Mira Lie Nielsen er forventningen ingenlunde, at priserne bliver slået tilbage til start.

»Vi ser ikke for os, at prisstigningerne bliver spist op,« beroliger boligøkonomen.