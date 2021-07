Først meldte Malta ud, at uvaccinerede ikke længere er velkomne i landet fra på onsdag. Dernæst sagde den tyske lægeformand, Peter Heinz, at uvaccinerede bør nægtes at kunne rejse i det hele taget.

Men herhjemme vil det være urealistisk at forestille sig sådanne regler, siger eksperter.

»Jeg tror ikke, vi vil gøre det samme i Danmark. Vi er nødt til at have noget samfærdsel rundt omkring i Europa,« siger tidligere direktør i Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen.

I kølvandet på de nye meldinger om fremtiden fra Malta og Tyskland forudser Nils Strandberg imidlertid, at uvaccinerede fremover må finde sig i strammere restriktioner:

Jeg er ikke tilhænger af tvangsvaccination, men jeg kan godt forstå, at man i visse situationer vil forlange, at folk er vaccineret Nils Strandberg Pedersen, tidligere SSI-direktør

»De personer, som ikke er blevet vaccineret, vil formentlig blive underlagt nogle restriktioner internationalt – det er Malta et godt eksempel på. Jeg tror for eksempel ikke, man kan komme på krydstogt i fremtiden uden at være vaccineret,« siger den tidligere SSI-direktør.

Han synes, det er svært at sige, om det er en god eller dårlig idé at udelukke de uvaccinerede.

Så stor en andel af befolkningerne er færdigvaccinerede 1) Malta: 78,06 procent 2) Seychellerne: 69,29 procent 3) Island: 68,03 procent 4) San Marino: 66,25 procent 5) Emiraterne: 64,7 procent Danmark: 38 procent Kilde: Our World in Data, NY Times.

»Vi har jo den holdning i Danmark, at vi nødig vil tvinge nogen til at blive vaccineret. Vi kan se, at vaccinedækningen er høj, fordi man har stor tillid til myndighederne. Jeg er ikke tilhænger af tvangsvaccination, men jeg kan godt forstå, at man i visse situationer vil forlange, at folk er vaccineret,« siger Nils Strandberg.

Malta er på nuværende tidspunkt det land i verden, der har vaccineret flest, med hele 78 procent af befolkningen. I Danmark har vi færdigvaccineret 38 procent.

»Jeg formoder, at det skyldes, at de er bange for at få den indiske deltavariant ind i landet,« siger Strandberg og tilføjer:

»Jeg er dog ikke nervøs for deltavarianten. Hvis man overholder retningslinjer og bliver testet, når man kommer hjem, så er det fint.«

Delta har efterhånden spredt sig til store dele af verden fra Indien og har flere steder forsinket yderligere genåbning af samfundet.

Måske derfor sagde den tyske lægeformand, Peter Heinz, også, at han ikke mener, at en negativ coronatest er nok til at undgå at tage smitte med hjem, når man rejser.

Passagerer står i kø til check-in. Det er fortsat obligatorisk at bære maske, når man opholder sig i en lufthavn. Foto: Robin VAN LONKHUIJSEN Vis mere Passagerer står i kø til check-in. Det er fortsat obligatorisk at bære maske, når man opholder sig i en lufthavn. Foto: Robin VAN LONKHUIJSEN

Og det kan han have en pointe i, mener professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos:

»Jeg kan sagtens se noget fornuftigt i, at man ikke ønsker, at nogen bringer coronasmitte med hjem. Men det er en politisk beslutning, hvad man vælger,« siger Hans Jørn Kolmos.

Han mener, at risikoen for at blive smittet med coronavirus, når man rejser som vaccineret, er meget lille, selvom der er set tilfælde, hvor vaccinerede har pådraget sig smitte.

»De fleste i Danmark er jo efterhånden påbegyndt vaccination. Der er kun børnene tilbage,« siger han.

Det seneste år har vi skullet vænne os til mange restriktioner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det seneste år har vi skullet vænne os til mange restriktioner. Foto: Liselotte Sabroe

Han påpeger desuden, at der allerede flere steder i verden er krav om en bestemt vaccine, hvis man ønsker adgang til et bestemt land.

»Du kan ikke rejse til tropisk Afrika og se på store dyr, hvis ikke du er vaccineret mod gul feber. Det synes folk jo ikke er tvang, og de lader sig gerne vaccinere. Så vi skal passe på ikke at gøre det til noget bemærkelsesværdigt,« siger Hans Jørn Kolmos, der er enig med Strandberg i, at reglerne bør være ensartede i Europa.