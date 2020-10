Smittetallene stiger dag for dag, og søndag blev der sat en kedelig rekord med 945 smittede i Danmark. Men du kan fortsat færdes og træne i danske fitnesscentre.

Og det er, selvom Statens Serum Institut tidligere har vurderet, at fitnesscentre udgør en høj smitterisiko.

Af den grund overrasker det mildt sagt Christian Wejse, epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital, at fitnesscentre fortsat må holde åbent.

»Overordnet set så er den højeste smitterisiko jo indendørs og i rum, hvor en del mennesker er samlet. Det er det, jeg forholder mig til. Og når man så har høj fysisk aktivitet og dybe vejrtrækninger, så ser jeg fitnesscentre som et sted, hvor risikoen for, at en superspreder begivenhed kan finde sted, er høj« siger han.

Landets fitnesscentre har før haft lukket på grund af corona - de åbnede igen tilbage i juni. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Landets fitnesscentre har før haft lukket på grund af corona - de åbnede igen tilbage i juni. Foto: Oscar Scott Carl

»Jeg synes godt, man kunne have lukket fitness ned. Men man har formentlig valgt at holde så meget samfundsaktivitet i gang som muligt, og det er også fint – men jeg tror nu stadig, smitterisikoen er høj i fitnesscentre.«

Fitnesscentrene kan dog ikke holde åbent som førhen.

Man skal bære mundbind til og fra centrene. Mundbind skal dog ikke bæres under træning eller ved færden mellem maskinerne.

B.T. talte lørdag formiddag med virolog Allan Randrup Thomsen – vel at mærket inden restriktionerne blev klarlagt – og ifølge ham bør mundbind være obligatorisk i fitnesscentrene hele tiden.

»Hvis det skal give mening for mig, så skal det også være, når du træner. Når du træner, trækker du vejret dybere og danner dråber og mikrodråber i højere grad.«

»Et fitnesscenter er et relativt tæt lokale med hård fysisk afstand. Det kan nemt ske, at skyer med virus flyver rundt hér. Lidt ligesom cigaretrøg. Det holder sig svævende, og du kan se skyen, hvis der ikke er ordentlig ventilation.«

På den anden side argumenterer Søren Riis Paludan, professor ved Institut for Biomedicin i Aarhus Universitet, for, de nuværende restriktioner omkring mundbind er fornuftige. Det siger han til DR.

»En af de store risici er, at man kommer til at rode sig selv i ansigtet, når man træner, og det betyder, at den beskyttende effekt forsvinder«, siger han.

På et pressemøde søndag forklarede kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S), hvorfor fitnesscentrene fortsat kan byde medlemmer indenfor.

»Jeg læner mig op ad sundhedsmyndighederne anbefalinger. Vi er også blevet klogere i løbet af foråret, og min opfattelse er, at alle aktører – herunder fitnesscentre – godt ved, at det er et stort ansvar, man får nu, fordi man stadig får muligheden for at være dér.«

»Og det håber jeg, man bliver ved med at holde højt, for det er forudsætningen for, at retningslinjerne virker. Og alle har stadig det ansvar, at hvis man har symptomer, skal man ikke gå ud i foreningslivet,« forklarede hun på pressemødet.

Om reglerne for mundbind forklarede hun følgende:

»De her restriktionerne er lavet på baggrund af sundhedsmyndighederne anbefalinger. Og der er lavet en undtagelse om, at når man udøvende, så er man undtaget det her mundbindskrav. Fitnesscentre er fortsat underlagt afstand og arealkrav og hygiejnekrav.«