Den seneste tids lave smittetal får professor til at tro på mere genåbning.

Ifølge Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet, er smittetallene fortsat lave.

Genåbningen for de yngste skoleelever har altså ikke givet en smittestigning, og nu venter vi på effekten af mandagens genåbning.

- Men umiddelbart vil jeg, at det (smittetallene, red.) får mig til at tro på, der bliver mulighed for yderligere genåbning, siger Søren Riis Paludan.

