Torsdagens rekordhøje smittetal viser, at for mange folk stadig samles, og at de foreløbige tiltag ikke har været nok.

Det vurderer Jan Pravsgaard Christensen, professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet.

- Jeg kan stadig stille spørgsmål ved, hvorfor der først bliver lukket ned nu og ikke for noget tid siden. Det gælder både at lukke Region Hovedstaden ned, og at der nu bliver taget flere kommuner med. Det skulle have været gjort for en to-tre uger siden.

