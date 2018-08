Det er vigtigt at prioritere forældremøde på børnenes skole, lyder det fra familievejleder Lola Jensen, men der er én type arrangementer, du ikke behøver komme til, mener hun.

Skole-hjem-samtaler. Grillaftner. Forældremøde. Fællesspisning. Søndagsudflugter.

Listen over arrangementer for forældre til skolebørn kan være lang, og har man mere end ét barn, kan familiekalenderen hurtigt blive fyldt med møder og sociale begivenheder både hverdagsaftner og weekender.

Og ifølge familievejleder Lola Jensen er det vigtigt, at forældre prioriterer at deltage i så mange af den slags arrangementer som muligt, for det er der, de gode relationer mellem børn og forældre bliver bygget op, sagde hun i TV2-programmet 'Go'morgen Danmark.'

Selv om det kan være svært at finde tiden til både livretsaftner og teaterforestillinger, så betyder det utroligt meget for børnene, at far og mor deltager, påpeger eksperten.

Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Når talen falder på de såkaldte 'forældrefester,' som de senere år er blevet mere og mere populære rundt omkring, mener hun dog godt, du kan melde afbud med god samvittighed. Det fænomen ser Lola Jensen som 'forældrefest for forældrenes skyld,' og hun frygter, at løssluppen stemning med alkohol kan få den fuldstændige modsatte effekt og ligefrem skade forældresamarbejdet og miljøet i klassen.

»Så man skal prioritere de arrangementer, hvor man lærer hinanden at kende i børnenes rammer. De vigtige arrangementer er dem, hvor børnene er med, og som skolen indkalder til – foredrag, samlinger og møder,« anbefaler Lola Jensen.

Hun mener også, at det kan blive svært for forældrene at tale om alkoholkulturen i klassen og lave retningslinjer for børnene på det område, hvis Oles far har drukket sig i hegnet med Peters mor til en forældrefest hjemme hos Anton.

I stedet mener hun, at forældre skal prioritere de arrangementer, hvor de lærer hinanden at kende i børnenes rammer, og hvor børnene er med.