Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alternativets klimaordfører, Theresa Scavenius, bør tage ansvar og klimakompensere for sine flyture.

Det mener Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

»Selvfølgelig har man en særlig forpligtelse, hvis man er i mediernes bevågenhed eller kan inspirere mange til at opføre sig godt eller skidt,« siger han.

Mens Theresa Scavenius har prædiket grøn omstilling for hele samfundet, har hun selv fløjet og kørt med taxa adskillelige gange. Det har TV 2 og Frihedsbrevet beskrevet.

Helt præcist har Scavenius kørt i taxa mindst 60 gange siden 2019, og hun har fløjet 24 gange siden 2017 i forbindelse med sit tidligere job som klimapolitisk lektor på Aalborg Universitet.

Det har ført til en debat om, hvorvidt politikere som Scavenius bør gå forrest med et godt eksempel.

»Du har et ansvar, jeg har et ansvar, politikerne har et ansvar. Dem, der måske har et særligt ansvar, er dem, der via mediernes bevågenhed har en masse folk, der følger med i, hvad de gør,« siger Kåre Press-Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling til B.T.

Scavenius forsvarer sine fly- og taxature med, at det kun er »politiske strukturelle forandring«, der kan rykke noget.

»Jeg har aldrig taget udgangspunkt i det individuelle ansvar«, skriver hun på Facebook.

Theresa Scavenius er klimaordfører i Altternativet, men før hun blev det har hun været glad for både taxa- og flyture. Lidt for glad måske? Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Theresa Scavenius er klimaordfører i Altternativet, men før hun blev det har hun været glad for både taxa- og flyture. Lidt for glad måske? Foto: Ida Marie Odgaard

Kåre Press-Kristensen mener ikke, der findes et simpelt svar på spørgsmålet, om klimakrisen skal løses på et strukturelt niveau, som Theresa Scavenius siger, eller om vi også hver især skal gøre noget.

»Det er mig, der har ansvaret for at cykle til arbejde. Det er ikke politikerne. Men politikerne kan motivere mig til at cykle mere ved for eksempel at indføre roadpricing, så jeg skal betale mere for at køre bil. De kan sørge for, at der er gode cykelforhold.«

Bør politikere som Scavenius selv gå forrest?

»Jeg spørger mig selv om det samme. Jeg arbejder med luftforurening og klima. Jeg har cirka 20 til 30 flyture om året. Hvis jeg flyver til et af FN's klimamøder og får påvirket beslutninger en lille bitte smule i den rigtige retning, så vil jeg spare meget mere CO2, end jeg udleder med min flyrejse. Det afhænger af formålet med flyturen.«

Kåre Press-Kristensen klimakompenserer selv for alle sine flyrejser. Og det burde en politiker som Theresa Scavenius også gøre, mener han.

»Det er vores klare anbefaling, at man går ind og klimakompenserer.«

I et interview med Berlingske afviser Theresa Scavenius at klimakompensere for hendes flyveture, fordi det meste klimakompensation ifølge hende er »greenwashing«.

Kåre Press-Kristensen anbefaler Scavenius at beregne sine flytures udledning gennem den tyske organisation Atmosfair og klimakompensere for dem gennem forskellige projekter hos Gold Standard.

»Man skal ikke bruge flyselskabernes klimakompensation, fordi den har vi ikke så meget tillid til.«

B.T. er ikke lykkedes med at få en kommentar fra Theresa Scavenius.