'Tråd om en variant i vækst. Forskellige mennesker udpeger varianten AY. 3, der er i vækst, som et potentielt problem.'

Det var mildest talt bekymrende læsning, da den britiske fysikprofessor Christina Pagel i en tråd på Twitter beskrev det, som måske var en mere smitsom coronavariant end den efterhånden velkendte deltavariant.

Men noget tyder på, at Christina Pagel, der siden er blevet citeret af alverdens internationale og danske medier, har været lidt for hurtig på aftrækkeren.

»For at slå det fast: Der er intet, der peger på, at AY. 3 skulle være mere smitsom eller mere resistent end de andre varianter, som vi har cirkulerende herhjemme i Danmark,« lyder det fra chefvirologen i Statens Serum Institut, Anders Fomsgaard.

Det kunne godt give grobund for en influenzaepidemi Anders Fomsgaard, chefvirolog SSI

I opslaget på Twitter hæfter Christina Pagel sig blandt andet ved, at der på det seneste har været et lille fald i antallet af registrerede tilfælde i Storbritannien med deltavarianten, som vi i forvejen kender – formentlig som følge af en stigning i AY .3-varianten.

Samtidig påpeger hun, at AY .3-varianten ser ud til at stå bag mindst ti procent af de nye smittetilfælde i flere af sydstaterne i USA.

Og sidstnævnte er da også noget, som man holder et vågent øje med, fortæller Anders Fomsgaard.

»I sydstaterne er der mellem 10 og 22 procents forekomst af den her variant, og det kan godt være et problem, men ser vi på verdensplan, så er forekomsten af AY .3-varianten faldet fra tre til en procent,« siger han og tilføjer:

»Så det er altså ikke en variant, som er i vækst, og der er ikke noget, der tyder på, at den hverken skulle være mere smitsom eller mere resistent over for vacciner. Blandt andet fordi AY. 3-spikedelen er helt identisk med de kendte deltavarianter i Danmark,« siger han videre.

Christina Pagel har også selv været ude at afvæbne det dystre scenario. I et opdateret tweet skriver hun, at hun har fjernet et af sine tweet i tråden, fordi det linkede til en artikel, som viste sig at være en forkert fortolkning af en forskningsartikel.

'Der er ingen aktuelle beviser på, at det er værre end delta,' skriver hun videre.

Dermed ser det ud til, at vi for nuværende fortsat kan se frem til et efterår og vinter med den 'klassiske' deltavariant, som har været dominerende siden foråret, hvor den 'overtog magten' fra den mindre smitsomme alfavariant – også kendt som den britiske variant.

Og selvom Anders Fomsgaard noterer sig, at den »kamæleonagtige coronavirus« hurtigt kan ændre sig, så vil vi måske i højere grad opleve et efterår og en vinter med de mere klassiske luftvejssygdomme i form af eksempelvis influenza, som mere eller mindre var udryddet sidste år.

»Vi har ikke set influenzavirus som sæsonvirus i to år, så det kunne godt give grobund for en influenzaepidemi, og det er jo generende, men det er ikke noget, der på samme måde er så dødelig som coronavirus. Der findes en vaccine, der snart vil blive taget i brug, og det vil nok heller ikke belaste vores sygehusvæsen i samme grad.«

Han tilføjer dog, at vi formentlig vil se en stigning i coronatilfælde blandt uvaccinerede børn og unge over vinteren.