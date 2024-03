Du har holdt dig så længe, som du kan, men nu går den ikke længere. Du kører ind på rastepladsen, parkerer bilen og med sammenknebne baller går du gåsegang hen til toilettet.

Med let bævende hånd skubber du døren op, usikker på, hvad der møder dig. Det ser gudskelov tilforladeligt ud, men for en sikkerheds skyld lægger du toiletpapir på toiletbrættet, så din numse er beskyttet mod bakterierne.

Eller det var i hvert fald, hvad du troede.

For det tynde lag toiletpapir gør i langt de fleste tilfælde ingen forskel.

Putter du toiletpapir på brættet?

Det skriver Dagbladet.

De har talt med Horst Bentele, seniorrådgiver i afdelingen for infektionskontrol og beredskab ved det norske folkehelseinstitut.

»For at blive inficeret med en sygdomsfremkaldende bakterie, skal den først ind i kroppen. Hvis man ikke har sår på huden, er det nok svært for bakterier at komme ind i kroppen. Derfor giver toiletpapir på sædet ikke så meget mening,« forklarer han og fortsætter:

»Den mest almindelige måde for bakterier at komme ind i kroppen på er gennem munden, ofte via hænderne. Det er derfor meget vigtigt at praktisere håndhygiejne efter toiletbesøg, før madlavning og før spisning.«

Hos flere flyselskaber er det normalt, at man får udleveret et papircover, der kan placeres på toiletbrættet.

Det er dog en praksis, man for længst er gået væk fra hos flyselskabet Norwegian, som Dagbladet også har talt med.

Herfra lyder det, at man i stedet fokuserer på grundig rengøring mellem flyvninger.