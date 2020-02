Lørdag aften sad Berlingskes korrespondent Kristian Mouritzen som så mange gange før og gjorde klar til at øse af sin viden i DR-programmet 'Deadline'.

Skype var sat op, lyden var tunet ind, lyset stod skarpt, alt var klart, men så skete der noget, der fik den erfarne reporter til at stivne.

Inde fra naboværelset på hotellet i München kunne Kristian Mouritzen pludselig høre stønnen og andre lyde, der kraftigt antydede hed seksuel aktivitet på den anden side af den tynde væg.

Kristian Mouritzen blev nu angst for, at han om få minutter kom igennem til Deadline-værten, Niels Krause Kjær, med stønnen fra naboerne i baggrunden.

»Det begynder sådan set, lidt før jeg skal igennem, og som sådan noget er, så varer det jo formentlig et stykke tid,« siger Kristian Mouritzen, da B.T. fanger ham på telefonen søndag middag:

»Så man kan jo godt se, at hvis det begynder et par minutter før, og det så for alvor trækker op 30 sekunder før udsendelsen, så risikerer man altså at komme igennem direkte med de lyde i baggrunden.«

Kristian Mouritzen var så bekymret for at have siddet og udbredt sin viden om sikkerhedskonferencen i München med sexlyde som bagtæppe, at han søndag morgen gik til tasterne og beskrev den noget pressede situation på Facebook.

Her beskrev han sig selv som 'rød i hovedet og febrilsk angst', lige før han gik på live.

»Jeg tror, at det lykkedes. Men hvis nogen kunne høre uvedkommende lyde, så er det ikke Berlingerens skyld, selv om jeg på bladets vegne havde booket et billigt hotel med papvægge,« skrev Kristian Mouritzen på Facebook og fortsatte:

»Det var naturens gang. Og Deadline kan jo også bare lade være med at ligge 22.30 en lørdag aften, hvor hele verden hygger sig.«

Kristian Mouritzen kan dog ånde lettet op.

B.T. så søndag udsendelsen igennem.

Her registrerede vi ikke umiddelbart sexlyde i baggrunden, mens Kristian Mouritzen fortalte om sikkerhedskonferencen i München.

»Jeg har faktisk aldrig prøvet sådan noget før, så det var lidt ekstraordinært. Det er altid lidt af et cirkus at skulle igennem live via Skype, men nej. Sådan noget har jeg aldrig oplevet før,« siger Kristian Mouritzen med et grin.

Også fra studiet i DR beroliges Kristian Mouritzen.

Under hans opslag på Facebook skriver Deadline-vært Niels Krause Kjær: »Du virkede cool.«