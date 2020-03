Håndsprit er en mangelvare lige nu - flere supermarkeder har flere gange måtte melde udsolgt. Derfor kan det også være svært at skaffe nok håndsprit, som deres kunder kan bruge, før de går ind i butikken.

Det har flere dagligvarekæder nu løst med et nyt produkt fra firmaet NowoCoat. Dog sår ekspert nu tvivl om, hvorvidt produktet virker.

Det skriver TV 2 Østjylland.

»Det er et desinfektionsmiddel, som bliver brugt på andre områder, men ikke til huddesinfektion overhovedet. Selvom jeg har arbejdet med det her i utallige år, så er jeg aldrig stødt på den her kombination,« siger Niels Høiby, der er tidligere ledende overlæge på Rigshospitalet og i dag er professor i mikrobiologi.

På produktets etikette står der, at det fjerner virus og bakterier.

Desuden skulle det forebygge smittespredning inden for cirka ti sekunder, efter man har smurt hænderne ind i det.

Det skulle altså ifølge firmaet være et produkt, der har samme effekt som håndsprit.

Professor Niels Høiby synes især produktet er problematisk, da firmaet ikke har dokumenteret effekten af midlet.

Hos Rema 1000 og Dagrofa lyder svaret på kritikken, at produktet kan lugte og føles anderledes end normal håndsprit, men at det er desinficerende.

Og Niels Høiby afviser heller ikke, at det er sandt, men da han ikke kan se dokumentation på det, kan det ikke konkluderes, mener han.

Han mener, at der bør laves dokumentation for virkningen, før det sælges under sådan en varebetegnelse.

Hos firmaet bag, NowoCoat, producerer man almindeligvis træbeskyttelse, tag- og metalmaling, imprægnering, algemiddel og rens, men er nu begyndt at lave håndsprit efter efterspørgslen er blevet stor.

Dog har de erfaring med at lave desinfektionsmidler til blandt andet æg.

Direktør Ole Enevold Jensen svar på kritikken er, at man har testet produktet, hvor det har virket.

Desuden er aktivstofferne i produktet lovlige. Det har Miljøstyrelsen også bekræftet over for TV 2 Østjylland. Det er dog ikke endeligt godkendt af EU.

Samtidig venter man lige nu på en ekstern undersøgelse af produktet, der bliver lavet laboratorier i England, Polen og Italien. Den er klar om 14 dage.