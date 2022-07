Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Tilliden til SAS er brudt. Mildt sagt står selskabet forpjusket tilbage.«

Sådan lyder det fra brandingekspert Frederik J. Preisler, der er partner og kreativ direktør i reklamebureauet Mensch.

Siden 4. juli har piloterne hos SAS strejket, og det betyder, at mange SAS-kunder er rasende og dybt skuffede.

SAS-kunder som Jette Skaarup, Annette Nielsen, Stine Lehmann Jensen og Jannik Pehrson er alle ofre for strejken, da de er strandet i udlandet, mens mange andre har fået aflyst deres fly, inden de skulle på ferie.

Foto: Privat, Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Privat, Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Når et ellers stærkt brand som SAS får den her kritik, så rammer det ekstra hårdt,« siger Frederik J. Preisler og tilføjer:

»I et firma som SAS er værdifællesskabet med kunderne meget vigtigt, og derfor er det et stort slag, når stamkunder føler sig svigtet. Det vil tage tid at bygge tilliden op igen.«

Og bedre bliver tilliden ikke, efter det i dag er kommet frem i B.T., at SAS har afvist et forslag fra rejseselskaberne om, at de på egen hånd kan booke fly til de ramte charterturister, der har fået aflyst deres SAS-fly.

Hvordan bygger SAS den her tillid op igen?

Her er Frederik J. Preisler, direktør for Mensch. Foto: Celina Dahl Vis mere Her er Frederik J. Preisler, direktør for Mensch. Foto: Celina Dahl

»Det vil ikke været nok med en reklamekampagne. Tilliden skal bygges op over tid, og spørgsmålet er jo så, om SAS får styr på forretningen, så det overlever som selskab. Hvis ikke så er brandingen jo ikke nødvendig længere,« siger han.

Hvis SAS overlever som firma, hvor lang tid vil du så tro, det tager at bygge tilliden op igen?

»Jeg tror ikke, at det er noget kunderne har glemt næste sommer, hvor man bare køber nye billetter. Nej, det tager længere tid,« siger han.

Fra klokken ti onsdag formiddag har de strejkende piloter og SAS været i forhandlinger om ny overenskomst.

Onsdag aften kom det så frem, at SAS og pilotforeningerne ikke kunne enes om en aftale. Torsdag prøver de igen.

Og direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, tror ikke på, at tilliden til SAS kommer tilbage.

Heller ikke selv om strejken eventuelt snart bliver hævet, fordi der kommer ny overenskomst.

»Min forventning er, at danskerne ikke lige glemmer det her, og mange har meget lidt lyst til at købe en flybillet med SAS oven på det her,« siger Lars Thykier.