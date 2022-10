Lyt til artiklen

Julen varer længe, koster mange penge – og i år kommer den formentlig til at blive endnu dyrere.

Det skriver TV 2 Lorry.

»Vi skal nok regne med, at fødevarerne i julen 2022 vil være op til 20 procent dyrere end julen 2012,« siger seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet til mediet.

Stigende energipriser og en tiltagende inflation kan mærkes på de fleste danskeres pengepung.

Og snart kommer julen, der for mange betyder lækker mad, røde druer på flaske og gaver under et pyntet træ – men for dem der ikke har meget bliver højtiden også en omkostelig affære.

En juleand kommer i kroner og øre til at koste 40 kroner mere end sidste år, mens en flæskesteg stiger med en femmer, skriver TV 2 Lorry.

Den dyrere jul viser sig allerede hos danskerne. B.T. har blandt andet talt med Louise Søborg Nielsen, der søger hjælp til regningen for første gang i år.

Dansk Folkehjælp har også fortalt til B.T., at de regner med en trist rekord i år med ansøgere til julehjælpen.