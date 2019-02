En norsk læge angriber nu de ellers populære detoxjuice-kure, som efter sigende skulle 'rense kroppen for giftstoffer' og præstere andre vidunderlige ting. Det skriver TV2 i Norge.

Læge, forsker og tidligere eliteidrætsudøver Ole Petter Hjelle afviser, at juice kan ødelægge giftstoffer i kroppen.

»Det er helt meningsløst,« siger han og forklarer, at kroppen ikke har brug for hjælp til at nedbryde giftstoffer.

»Vi har nogle naturlige 'maskiner,' der renser kroppen. Det er leveren, nyrerne, fordøjelsen, galde og huden, som hjælper os af med de affaldsstoffer, som vi producerer og også får gennem mad,« siger Hjelle til programmet Matkontrollen på TV2 i Norge.

»For langt de fleste som har en rask lever, så har leveren absolut ikke behov for hjælp. Den er fantastisk effektiv,« siger han.

Han afviser desuden myten om, at giftstoffer 'hober sig op i kroppen.'

Ole Petter Hjelle afviser dog ikke, at man kan få det fysisk bedre med sig selv, hvis man snupper en juicekur. For det første er friskpresset juice meget bedre end mange andre læskedrikke, såsom for eksempel sodavand.

Desuden så vil man - hvis man er stærk i sin tro på juicekure - opleve at placebo-effekten sætter ind. Altså det videnskabeligt dokumenterede fænomen, at hvis man tror noget virker, så virker det også. Alene fordi man tror på det.