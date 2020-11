»Jeg tror simpelthen, at mageligheden har taget os. Jeg møder mennesker, der siger, at de ikke kan stå op, selv om de ikke fejler noget. Det er en evne, der skal genlæres.«

Lone Østergaard, fysioterapuet og forfatter til en ny bog, 'Slip stolen – for hjernens skyld', møder mange undskyldninger fra os danskere, der sidder for meget på vores flade i løbet af en dag.

Kan du ændre vaner? Kan du stå op, når du læser? Det kan være ved en lav reol eller i en vindueskarm.

Kan du stå op eller gå rundt, når du taler i telefon?

Kan du stå op til online møder? Her skal computeren hæves til rette kamera højde, men det behøver ikke være så stabilt, som hvis du skal bruge tastaturet.

Kan et online møde komme med på en gåtur – hvis du vel at mærke ikke selv skal bidrage aktivt?

Behøver alle online møder være ved computer på bl.a. Zoom eller Teams? Nogle møder fungerer fint på telefon med en walk & talk.

Kan du stå op, når du spiser din frokost? Kilde: 'Slip Stolen – for hjernens skyld' af Lone Østergaard.

Den mest brugte af dem alle er, at det er svært at koncentrere sig, når vi skal stå op, eller at vi kommer til at stå og hænge.

Men undskyldningerne køber Lone Østergaard ikke. Vanerne kan nemlig ændres blot ved meget lidt bevægelse i løbet af dagen.

Sidder du for meget ned i løbet af en dag?

»Vi er nødt til at indse, at vi har siddet nok, og at bevægelse ikke er noget, vi har for travlt til. Nu gælder det om at skabe en ny kultur, hvor det er okay at stå op under møderne eller at bruge fem minutter på at gå udenfor for at få noget frisk luft. For mig handler det om at skabe en ny normal, hvor vi er enige om at hjælpe hinanden til at sidde mindre,« siger hun.

Lone Østergaards taler ikke for, at vi skal stå op hele tiden i løbet af en arbejdsdag, men om at variere vores bevægelser.

Sådan bør din dag se ud: 20-8-2 I løbet af en dag bør du ifølge Lone Østergaard dele arbejdstiden ind i intervaller på 20-8-2: 20 minutter siddende tilgodeser, at langt de fleste medarbejdere foretrækker at sidde ned og arbejde.

8 minutter stående tager hensyn til, at mange begynder at hænge efter 8-10 minutter stående, og så er det i virkeligheden bedst at sætte sig igen.

De 2 aktive minutter er kroppens egen måde at rydde op efter statisk arbejde både siddende og stående og bør være en fast bestanddel af livet. De to minutter kan indeholde dans, hop, armbøjninger eller planke, ryst dig, gå ud i luften. Alt tæller med – alt har ret! Alle halve timer bliver ikke sådan – men tilstræb dig at få de ind som en huskeregel i dit liv. Så vil du automatisk bevæge dig mere. Stå gerne op hver halve time. Husk altid at bevæge dig hver halve time.

En god variation er ifølge hende at sidde ned 20 minutter, stå op 8 minutter og være aktive 2 minutter.

Et princip, som den amerikanske professor i ergonomi Alan Hedge står bag, og som Lone Østergaard læner sig op ad i sin bog, der udkommer 30. november.

Lone Østergaard, forfatter til bogen 'Slip stolen – for hjernens skyld'. Vis mere Lone Østergaard, forfatter til bogen 'Slip stolen – for hjernens skyld'.

»Det er klart, at man lige skal vænne sig til det og give det lidt tid. Vi har brugt årtier på at sidde ned, så det kræver selvfølgelig lidt mere end en uge at lære at stå op i løbet af en dag,« siger hun.

Arbejder man hjemme, og det ikke er muligt at stå op i otte minutter hver halve time, fordi man mangler sit hæve-sænke-bord, er fem minutters aktivitet hver halve time – f.eks. i form af en gåtur – også tilstrækkeligt.

Det anbefaler Sundhedsstyrelsen: 30- 60 minutter dagligt i moderat til høj intensitet. Der anbefales 60 minutter, hvis du har et overvejende stillesiddende arbejde, eller hvis du er barn.

Minimum 2 gange om ugen skal pulsen op i høj intensitet i 20 min. Opdeler du tiden i moderat til høj intensitet, så skal det være minimum 10 minutters varighed for at tælle med.

Undlader man at få kroppen i gang i løbet af dagen, kan det med tiden få alvorlige konsekvenser. Ikke kun i form af nakke-, ryg- og skuldersmerter – også diverse livsstilssygdomme og mentale følgevirkninger kan føjes til listen:

Du kan hurtigt komme til at sidde forkert foran en computer, når du bliver opslugt af arbejde. Arkivfoto. Foto: Mads Nissen Vis mere Du kan hurtigt komme til at sidde forkert foran en computer, når du bliver opslugt af arbejde. Arkivfoto. Foto: Mads Nissen

»Bevægelse er med til at regulere niveauet af stresshormoner ned og niveauet af de hormoner, der får os til at føle os godt tilpas, op. Forskning viser også, at fysisk inaktivitet og at sidde stille for stor en del af dagen påvirker det område i hjernen, der har med hukommelse og indlæring at gøre. Derfor påvirker det hjernen negativt, hvis vi ikke bevæger os,« siger Lone Østergaard.

Og tror man så, at en gåtur med hunden efter arbejde eller en time i træningscentret er tilstrækkeligt, så tager man fejl. Det skal kombineres med stående arbejde og få minutters bevægelse væk fra skrivebordet flere gange i løbet af dagen:

Sidder du for meget ned? Hvis du sidder for meget ned, kan du bl.a. opleve: Dårlig holdning

Nedsat cirkulation

Rygsmerter

Nakkesmerter

Skuldersmerter

Smerter i led/bindevæv

Musearm og lign.

Uro i benene

Hovedpine

Overvægt

Højt blodtryk Alt dette kan du flytte på i bevægelse – men det kan ikke siddes væk. Kilde: 'Slip stolen – for hjernens skyld' af Lone Østergaard. Udkommer 30. november.

»30-60 minutters fysisk aktivitet er godt, men 30-60 minutter ud af en dag på 16 vågne timer er ikke nok. Sidning skal afbrydes ofte og begrænses i antal timer i løbet af dagen. Den lave intensitet uden sved på panden gør en forskel og har sin egen unikke funktion for at holde kroppen i gang,« siger hun og tilføjer:

»Vi skal helst ikke sidde nede mere end otte timer i løbet af en dag – og ikke mere end 30 minutter ad gangen.«

Det bedste, du kan gøre for din krop, er at stå mere op i løbet af en dag. Det behøver ikke vare længe, bare sørg for at skabe variation i løbet af din arbejdsdag. Arkivfoto. Foto: Simon Skipper Vis mere Det bedste, du kan gøre for din krop, er at stå mere op i løbet af en dag. Det behøver ikke vare længe, bare sørg for at skabe variation i løbet af din arbejdsdag. Arkivfoto. Foto: Simon Skipper

Er skaden sket, og oplever man allerede nu gener i form af smerter i bevægeapparatet og mental træthed, så er det aldrig for sent at komme i gang:

»Man skal skrue op for de små ting, dvs. være lidt mere opmærksom på sin holdning og måde, man sidder og står på. Det kan også være, at man skal gå 5.000 skridt mere om dagen, end hvad man er vant til. Men det kræver, at man gør det hver dag, og så vil man kunne mærke en forskel,« siger Lone Østergaard.