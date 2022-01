Antallet af indlagte med corona er steget med 62 det seneste døgn, og det samlede antal indlagte med corona nu er oppe på 709.

Alligevel er der ikke grund til bekymring. Sådan lyder det fra Hans Jørgen Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved SDU.

»Vi kan selvfølgelig ikke holde til, at antallet af indlæggelser stiger med omkring 10 procent om dagen i ret mange dage. Men dagens tal kan meget vel være udtryk for tilfældige bevægelser,« siger han og tilføjer:

»Så vi skal slå koldt vand i blodet og følge udviklingen i de kommende dage. Det kan meget vel falde til ro igen over de kommende dage.«

Da smitten toppede i begyndelsen af januar sidste år, var der på det højeste 964 indlagte.

Sundhedsmyndigerne er lige nu bekymrede for, om hospitalerne kan følge med den stigende smitte henover vinteren. Regeringen har derfor for nylig suspenderet behandlingsgarantien for at frigive ressourcer til at behandle coronapatienter og akutte patienter.

Hans Jørgen Kolmos hæfter sig imidlertid ved, at der trods den markante stigning i antallet af indlæggelser blot er sket en stigning på tre ekstra indlagte på intensiv, så der nu er i alt 76 indlagte med covid-19 på hospitalernes intensivafdeling.

»Der er da travlt på hospitalerne, men vi er ikke på smertegrænsen endnu,« siger han.

Samtidig mangler vi fortsat konkrete tal på, hvor mange af de indlagte, der er indlagt på grund af corona og ikke med for eksempel et brækket ben, mens de tilfældigvis også er smittet med corona, bemærker Hans Jørgen Kolmos.

De tal får vi først i de kommende uger, men sundhedsmyndighederne har meldt ud, at omkring 20-25 procent af de indlagte med corona rent faktisk er indlagt af andre primære årsager – for eksempel psykiatriske lidelser eller på fødegangene.

»Der er ikke grund til at blive overbekymret. Antallet af indlæggelser stiger, men det havde vi sådan set også forventet,« siger Hans Jørgen Kolmos.