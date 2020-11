Coronasmitten i Danmark har stabiliseret sig. Det vurderer Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, ud fra dagens smittetal.

Der er registeret yderligere 1191 coronatilfælde det seneste døgn. De sidste to uger har der dagligt været mellem knap 1000 og omkring 1350 nye tilfælde.

- Tallene viser, at udviklingen har stabiliseret sig på et stabilt niveau. De er på et stabilt, højt niveau.

- Det viser, at de forholdsregler, der er igangsat, virker. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at efterleve reglerne, siger han.

Der er kommet svar på omkring 75.000 coronaprøver, hvilket betyder, at 1,59 procent af dem har været positive for covid-19.

De seneste syv dage har der dagligt været mellem 1,47 og 1,70 procent af coronaprøverne, som har været positive.

Smittetallene er steget løbende gennem efteråret og er højere end i foråret. Det skal dog ses i lyset af, at der i dag testes langt mere omfattende, og derfor kan man ikke sammenligne tallene direkte.

Ifølge en beregning fra SSI ville der have været op til 3000 daglige smittetilfælde i starten af april, hvis man dengang kunne have testet 70.000 om dagen.

Ud fra den vurdering har smitten været på et højere niveau i foråret end på nuværende tidspunkt.

For tredje dag i træk falder antallet af indlagte patienter med covid-19 torsdag på de danske hospitaler. Der er nu 244 indlagt med coronavirus, hvilket er syv færre end onsdag.

De seneste to måneder er antallet mere end fordoblet. Der er dog et stykke vej op til niveauet i foråret, hvor der de travleste dage var indlagte flere end 500 coronapatienter.

Yderligere ni personer smittet med covid-19 er afgået ved døden. Det er det højeste antal på et døgn siden 5. maj.

- Det måtte jo komme. Vi har et efterslæb på adskillige uger, efter at tallene steg tidligere på efteråret, så det kommer ikke bag på mig, siger Hans Jørn Kolmos.

I alt er 811 danskere smittet med covid-19 afgået ved døden siden pandemiens start.