Der er fundet 468 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er 14. dag i træk, at der er under 500 smittetilfælde i de offentlige testcentre og sundhedsvæsenet, som tallene dækker over.

Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, understreger vigtigheden af at holde smitten nede, inden den britiske variant af coronavirus bliver den dominerende i Danmark.

- Vi ved, at den er så smitsom, at vi har svært ved at forhindre den i at vokse. Lige nu vokser antallet af nye smittetilfælde med 30 procent om ugen. Det har det gjort i alle uger - med en enkelt undtagelse - siden januar, siger han.

Det kolde vejr og det endnu forholdsvis lave antal mennesker, der er vaccineret mod covid-19, gør, at det er for tidligt at lempe restriktionerne, mener han.

- Ambitionen er at forhindre B117 (den britiske coronavariant) i at vokse for meget, indtil vaccinen og vejret begynder at hjælpe os, siger han.

Ifølge torsdagens opgørelse fra SSI udgjorde den britiske variant 47,4 procent af de analyserede positive prøver i uge 6.

Dermed er den meget tæt på at være dominerende. Der er et vist efterslæb i tallene, da det tager op mod en uge at analysere coronaprøver for, hvilken variant de stammer fra.

Seruminstituttet vurderer, at den vil være dominerende i begyndelsen af marts.

Dagens 468 smittetilfælde af den normale coronavirus er fundet blandt 127.040 prøver. Dermed var det 0,37 procent af de analyserede prøver, der var positive. Det er nogenlunde på niveau med resten af februar.

Der er desuden fundet 99 smittetilfælde i lyntest hos de private udbydere.

Det vides ikke, hvor stort et overlap der er mellem personer, som både bliver testet positive i lyntest og PCR-test hos det offentlige, og derfor kan man ikke lægge tallene sammen.

Torsdagens opgørelse viser, at der nu er 269 personer indlagt med coronavirus på de danske hospitaler. Tallet har været støt faldende i det nye år og har nu nået det laveste punkt siden begyndelsen af december.

Viggo Andreasen forklarer, at en del af dem, der bliver udskrevet nu, sandsynligvis er blevet smittet, da coronavirus for alvor blussede op ved jule- og nytårstid.

Af de indlagte ligger 57 personer på intensivafdelinger. Blandt de 57 er der 40 personer, som ligger forbundet til en respirator, der hjælper dem med at trække vejret.

Der er registreret tre nye dødsfald med coronavirus. Det er det laveste antal på én dag siden begyndelsen af december, men der er det forbehold, at der nogle gange kan være forsinkelser i rapporteringen af dødsfald.

/ritzau/