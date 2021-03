Det kommer bag på Ole Frilev Olesen, professor i molekylærbiolog og direktør i European Vaccine Initiative, at AstraZeneca-vaccinen er sat i bero på ubestemt tid.

Det fortæller han til B.T.

»Jeg synes, det er uventet, at det her skulle dukke op lige pludselig.«

»Vaccinen er testet på mange mennesker, men der kan spille tilfældigheder ind eller dukket noget op tilfældigt hos en, som er vaccineret. Men der kan selvfølgelig være gået noget galt med en portion.«

Sundhedsstyrelsen oplyser torsdag, at vaccinen ikke er fravalgt. Den er sat på pause.

Det skyldes flere indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der er blevet vaccineret med ovenstående vacciner. Én indberetning vedrører et dødsfald i Danmark, oplyser Sundhedsstyrelsen torsdag formiddag i en pressemeddelelse.

Styrelsen understreger, at det på nuværende tidspunkt ikke kan konkluderes, hvorvidt der er sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

Det hæfter Ole Frilev Olesen sig også ved. Han mener derfor ikke, der er nogen grund til at være bekymret over AstraZeneca-vaccinen. Heller ikke hvis man sidder med vaccinen i kroppen.

»Der er en uhyre ringe risiko for, at der er en direkte sammenhæng. Mange millioner har fået den uden alvorlige bivirkninger, og vaccinen er blevet godkendt med det forbehold, at de skal monitoreres i forbindelse med udrulning. Jeg ville ikke selv være bekymret.«

»Men det er en korrekt og resolut handling, at de sætter vaccinen på pause med rettidig omhu. Det skal vi være taknemmelige for. Det beviser, vi har et overvågningssystem, der fungerer.«

I andre lande, så som Sverige, har man oplevet flere, men mindre bivirkninger ved AstraZeneca-vaccinen, ligesom den er mindre effektiv end vacciner fra Pfizer og Moderna.

Ole Frilev Olesen mener dog ikke, man skal lægge meget i episoder – heller ikke ovenpå dagens melding fra Sundhedsstyrelsen. For grundlæggende beskytter vaccinen, siger han.

