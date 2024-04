Selvom det sjældent sker, kan eksplosioner opstå af produkter, de fleste har liggende i hjemmet.

Det forklarer Peter Hald, der er sikkerhedsleder ved Aarhus Universitet - og uddannet kemiker og ingeniørofficer - efter en eksplosionslignede brand i et rækkehus i Helsinge torsdag.

Fire børn og en kvinde er fortsat i kritisk tilstand, mens årsagen til eksplosionen fortsat er uklar.

Torsdag aften lød det fra politiet, at en mulig årsag tilsyneladende kunne være lightergas, men til Ritzau fortalte vagtchefen natten til fredag, at det sidenhen er blevet ændret til tørshampoo.

Peter Hald er ekspert, når det kommer til sprængstoffer. Han peger på to ting, der kan gå galt med spraydåser. Foto: Omnibus Vis mere Peter Hald er ekspert, når det kommer til sprængstoffer. Han peger på to ting, der kan gå galt med spraydåser. Foto: Omnibus

»Spraydåser er som udgangspunkt meget sikre at arbejde med, men der er to ting, der kan gå galt,« forklarer Peter Hald.

Den ene ting er, at der på spraydåser, som for eksempel deodoranter, tørshampoo eller lightergas, står, at den ikke må blive varmere end 50 grader.

Hvis den bliver for varm, stiger trykket:

»På et tidspunkt bliver trykket i dåsen så højt, at den eksploderer med betydelig kraft. En deodorant indeholder parfume opløst i sprit og en drivgas, og begge dele er brandbare,« siger Peter Hald og fortsætter:

»Så hvis der er en antændelseskilde i nærheden, når dåsen eksploderer, eksempelvis et stearinlys, brænder indholdet også af i en stor ildkugle.«

Og så er der også en anden ting, der kan gå galt med katastrofale konsekvenser som følge:

»Den anden mulighed er, at du sidder i et lille rum og bruger en masse af spraydåsen, så får du lukket brandbare stoffer ud i luften, der skaber en eksplosiv blanding af gas og luft – og når den blanding tænder, så får du nogle meget voldsomme eksplosioner,« siger Peter Hald.

Skal man generelt være bekymret, når man bruger spraydåser i hjemmet?

»Ved normal brug får man ikke lukket nær nok spray ud i luften til at komme i det farlige område, men i et lille rum med rigtig meget spray, kan det godt ske,« siger Peter Hald.

Fredag morgen lød det fra vagtchef hos Nordsjællands Politi, at der ikke er noget nyt om de tilskadekomnes tilstand.

Det er en kvinde på 44 år, tre piger på 13 år og en pige på 11 år, der meldes at være i kritisk tilstand.

En 43-årig mand er også kommet til skade, efter han torsdag hjalp de tilskadekomne med at komme ud af huset. Det kan du læse mere om her.