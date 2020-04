Flere tusinde danskere har lige nu penge ude at svømme, fordi deres flyafgange er blevet aflyst som følge af corona-epidemien.

Mange flyselskaber tilbyder deres kunder en voucher i stedet for at give dem muligheden for at få deres penge tilbage.

Men hvad er egentlig kundernes rettigheder i forhold til at få pengene retur fra flyselskaberne?

Det har B.T. spurgt vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, om.

Og svaret er klart:

»EU-reglerne siger, at passagerne skal have mulighed for at få pengene retur, så hvis et flyselskab siger, at de udelukkende udlover vouchers, er det i strid med reglerne. Man har krav på pengene retur,« siger Vagn Jelsøe.

Selskaberne skal altså refundere billetter til de afgange, som de selv har aflyst. Og det kan også ske gennem et tilgodehavende i form af en voucher. Dog skal det ske med kundens accept.

»Det råd, jeg kan give forbrugerne, er, at man skal gøre flyselskaberne opmærksomme på, at man har den ret, og se om de kan tilbyde en voucher, der er bedre end bare pengene tilbage,« siger han og fortsætter:

»Det kræver selvfølgelig, at man forudser, at man senere vil rejse med samme flyselskab. Og der er det muligt at forhandle om en voucher, der er større end beløbet.«

Vicedirektøren understreger, at han er klar over, at flyselskaberne står i en meget vanskelig situation:

»Men der skal man bare huske, at det er der også temmelig mange forbrugere, der gør - man havde bestilt ferie, mens ens økonomi så god ud, og nu er der jo mange, der står i en helt anden økonomisk situation og har mistet deres job. Det skal ikke være en kamp om, hvem der har det værst, men EU-reglerne er klare på det her punkt,« siger han.

Reglerne siger også, at man skal have enten sin voucher eller pengene retur ganske omgående.

»Der vil jeg sige, at man som forbruger bør være fleksibel og være klar over, der er tale om mange ekspeditioner for de her flyselskaber, men det må ikke trække ud i månedsvis,« lyder det fra Vagn Jelsøe.

Men flere flyselskabers praksis strider altså direkte imod lovgivningen fra EU.

Eksempelvis har hverken Air France-KLM eller deres datterselskab Transavia givet kunderne muligheden for at vælge pengene tilbage fremfor en voucher.

Og det er et problem.

For selvom man kan få forhandlet sig frem til en voucher med et større beløb, end man oprindeligt havde betalt, så løber man en risiko.

Det er nemlig ikke et usandsynligt scenarie, at et flyselskab efter denne krise går konkurs.

Og hvis det sker, står man altså tilbage uden noget som helst.

Det er kun købte billetter, man kan få dækket af den danske konkurssikring - ikke vouchers.