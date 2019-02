Hvis du har Netflix-abonnement, kan du med stor sandsynlighed forvente at skulle betale en lidt større sum. I USA har Netflix nemlig varslet en prisstigning.

Og det er hidtil de største prisstigninger, siden streamingtjenesten startede i 2007.

Selv om Danmark er det dyreste land i verden at have et Netflix-abonnement, er det alligevel så billigt at abonnere på Netflix i forhold til forskellige tv-pakker, at de danske Netflix-kunder næppe slipper for prisforhøjelser.

Ifølge Nicolai Broby Eckert, ekspert i forbrugeradfærd og partner i Simon-Kucker & Partners, er Netflix gode til at gennemføre prisstigninger på en måde, der får kunderne til at blive.

»Selv om det kommer til at koste mere at se Netflix, så forventer vi, at langt de fleste vil fortsætte med at være kunder hos dem,« siger Nicolai Broby Eckert.

»Stort set alle Netflix-kunder har nemlig bemærket, at Netflix tilbyder deres kunder langt mere end for bare to år siden. De senere år har firmaet brugt store summer på at udvikle deres udvalg af indhold, udgive egne produktioner samt opnå rettigheder til populære film og serier. De fleste kunder ved godt, at sådanne investeringer koster. Kunderne har fået mere værdi for pengene. Og det vil medvirke til, at kunderne vil være loyale og blive hos Netflix,« siger Nicolai Broby Eckert.

Basispakken i USA vil stige fra otte til ni dollars om måneden, standardpakken vil stige fra 11 til 13 dollars og Premiumpakken sættes op fra 14 til 16 dollars.

I Danmark kan man tilsvarende forvente, at prisen for Basispakken bliver holdt nede på under 100 kroner om måneden, da man hos Netflix er meget bevidst om psykologiske grænser for, hvor meget folk inden for det prisbevidste kundesegment vil betale, påpeger Nicolai Broby Eckert.

Anderledes ser det dog ud for de kunder, der abonnerer på Standard og Premium-pakkerne.

De er nemlig ikke ligeså bevidste om prisen, og derfor kan Netflix godt tillade sig at lade prisen stige noget mere. Derfor sætter de prisen op på to dollars.

»Der er stadig det sikkerhedsnet for Standard- og Premium-kunderne, at de kan nedgradere deres abonnementer, hvis de synes, de bliver for dyre. Prisstigninger er i forvejen en af de mest effektive måder at øge indtjening på, og Netflix gør det så smart, at alle bliver vindere i den sidste ende. Med prisstigningerne i USA opnår Netflix nemlig en øget indtjening, der giver streamingtjenesten mulighed for at forbedre seeroplevelsen yderligere,« siger Nicolai Broby Eckert.

Der er endnu ikke dato på eventuelle Netflix-prisstigninger i Danmark, men i USA skal nye kunder betale højere priser med øjeblikkelig virkning.

Til gengæld bliver det en blødere landing for eksisterende kunder med prisstigninger, der rulles ud gradvist i løbet af de kommende måneder.

Desuden tackler Netflix prisstigningerne marked for marked i stedet for at indføre en global prispolitik i alle lande på en gang.

Netflix vil helt sikkert bruge deres erfaringer fra USA, når de skal iværksætte prisstigninger på de efterfølgende markeder.

»Og jeg er sikker på, at HBO holder øje med udviklingen hos Netflix og er parat til at følge trop,« forventer Nicolai Broby Eckert.