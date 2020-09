Det skabte i går stor debat på de sociale medier, da SSI's direktør, Kåre Mølbak, på nonchalent vis fik sagt følgende på et pressemøde:

»Prøv at finde en social boble at være i. Man finder en håndfuld eller ti, som man ser. Vi taler om et langt, sejt træk hen over efteråret.«

Hurtigt hobede spørgsmålene sig op på de sociale medier:

Må man virkelig kun ses med fem til ti personer i løbet af hele efteråret? Hvad med familiefødselsdage? Hvad med kollegaer?

Men her til morgen forklarede virusekspert Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut i P1 Morgen, hvordan vi helt konkret skal se på begrebet 'en social boble'.

Og det er slet ikke så indskrænkende, som mange havde fået opfattelsen af.

Ifølge Anders Fomsgaard handler den sociale boble nemlig ikke om, hvem du er sammen med, men hvem du er i fysisk kontakt med.

»Du skal opfatte en boble som de fem-ti personer cirka, som du kan have fysisk kontakt med. Det er dem, du sidder i sofa med, dem, du kan have overnattende hos jer, dem du kan kramme. Det er det, som definerer det. Det er ikke fordi, du ikke kan se andre mennesker, så er det blot på andre præmisser«, fortalte Anders Fomsgaard i P1 Morgen.

Med andre ord: Du kan sagtens se flere end ti af dine venner/kollegaer/familiemedlemmer/bejlere, så længe du holder den anbefalede afstand.