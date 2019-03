En formand for folketinget bør ikke være ’hård i filten’, når hun begår sig på sociale medier, mener en politisk kommentator. Pia Kjærsgaard afviser kritikken.

»Det hedder fæstNE… så fat det dog Stine Bosse, og andre, der ikke kan stave«.

I den forgangne uge satte formanden for folketinget sig endnu en gang til tasterne på det sociale medie Twitter. Denne gang for at korrigere forretningskvinden Stine Bosses stavemåde af ordet ’fæstne’ eller ’fæste’. Et ord, der i øvrigt kan staves på begge måder.

Stine Bosse var ikke den eneste, der fik verbale slag. Også Pernille Vermund fik, i ugen der gik, ord med på vejen – denne gang på Facebook:

Det hedder fæstNe.... så fat det dog Stine Bosse og andre der ikke kan stave....#dkpol — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) 6. marts 2019

»Jeg har nu, igen, set, at Pernille Vermund forsøger at tale en dramatisk forskel på mig og Kristian Thulesen Dahl op i medierne - som et lidt ynkeligt led i hendes jagt på en plads i Folketinget,« skrev Pia Kjærsgaard.

Ifølge politisk kommentator Jarl Cordua er der ikke tradition for, at folketingets formand er så ’hårdtslående’ og ’kontant’ i sit sprogbrug.

»Det er et brud med tidligere formænds stil, der har holdt sig mere neutrale. Hun glider fra tid til anden tilbage i rollen som debattør og som en, der er meget hård i filten. Personligt kunne jeg godt tænke mig en stil, der var lidt mere favnende og samlende. Men det tror jeg ikke, man får med hende. Hun har en meget stridbar stil,« siger han.

Der er dog andre tidspunkter, hvor den fremtrædende politiker har ønsket en ’ordentlig tone’.

I slutningen af februar i år irettesatte hun Pelle Dragsted fra Enhedslisten i folketingssalen for brug af ordet racisme under vedtagelsen af det såkaldte paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik.

Dengang sagde Pia Kjærsgaard:

»Det vil jeg godt have mig frabedt. Det beskylder vi ikke hinanden for. Vi har en ordentlig tone,« sagde hun.

Jarl Cordua mener dog ikke, at formanden selv taler pænt, når hun begår sig på sociale medier.

Jarl Cordua, politisk kommentator. Foto: NIels Ahlmann Olesen Vis mere Jarl Cordua, politisk kommentator. Foto: NIels Ahlmann Olesen

»Hvis hun ser et bål, så hælder hun benzin på det. Det er hendes natur at være polemisk. Men i princippet er det jo ikke hende, man skal kritisere, det er mere de 90 mandater, der har stemt på hende som formand,« siger han.

Men hvorfor er der overhovedet behov for, at politikere og andre magthavere positionerer sig selv på sociale medier?

»I politik handler det om at profilere sig selv. Så hun bruger de platforme (sociale medier, red.) til at gå i clinch med politiske modstandere,« siger Jarl Cordua.

Pia Kjærsgaard selv mener ikke, at hun fører en hård tone.

Jeg synes, det er langt ude at bruge mig som eksempel på en hård tone på sociale medier. Det er ganske almindelig debat. Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget

»Jeg anerkender, at der er et særdeles frit sprog på Twitter, hvor man ’går til den’. Men jeg hverken bander eller skælder ud. Og jeg synes, det er langt ude at bruge mig som eksempel på en hård tone på sociale medier. Det er ganske almindelig debat. Jeg synes nærmere, det er Cordua, der burde være mere neutral i sit job som politisk kommentator,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun fortryder ikke at have kaldt Pernille Vermund for ynkelig. Tværtimod:

»Jeg gentager det gerne. Hun skal ikke misbruge mig retorisk ved at gøre forskel på mig og Kristian Thulesen Dahl rent politisk,« fastslår politikeren.

»Som folketingets formand skal jeg sørge for ro og orden, men jeg tillader mig at deltage i debatten på sociale medier, og det agter jeg at blive ved med,« siger Pia Kjærsgaard.