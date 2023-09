Vi er i gang med efterårsmånederne og temperaturen kommer snart til at falde.

Derfor kommer der også en ny bølge af influenza og coronavirus. Coronavirussen kommer med stor styrke og halvdelen af befolkningen kan blive ramt. Stigningen er allerede i gang, skriver Jyllands-Posten.

Mediet har talt med Viggo Andreasen, lektor ved PandemiX Centeret på Roskilde Universitet, han forklarer, at antallet af danske coronasmittede er omtrent tredoblet i løbet af bare den seneste måned.

Det viser friske indlæggelsestal og prøver fra undergrundsvandet.

I løbet af efteråret og vinteren, vil det tal stige yderligere.

»Det ser ud, som om corona kommer tidligt i år. Vi skal regne med, at der er en stor epidemi inden jul,« siger Viggo Andreasen.

Men selvom man kommer til at mærke stigningen, skal man ikke gå i panik, melder lektoren.

Herhjemme har virussen nemlig ændret karakter. Desuden har langt de fleste danskere været smittet, og en stor del af den voksne del af befolkningen er vaccineret – mange af flere omgange.

Viggo Andreasen opfordrer dog den del af den ældre befolkning, som endnu ikke er vaccineret, til at blive det.

Fra 1. oktober vil man blive tilbudt gratis vaccination mod covid-19 og influenza, hvis man er over 65 år eller hvis man har et svækket immunforsvar og er i en risikogruppe.

To af de grupper Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccinen til, bliver imidlertid ikke inviteret via e-Boks, men skal selv være opsøgende.

Det drejer sig om borgere under 65 år, som er i øget risiko for et alvorligt forløb i tilfælde af smitte med influenza og/eller coronavirus og det drejer sig om gravide og personer med visse kroniske sygdomme som eksempelvis kronisk lungesygdom.