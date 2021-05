- Det ser ud til at være det nye normale, at der er omkring 1000 smittede per dag.

Det siger Thomas Benfield, der er overlæge og professor på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

Der er konstateret 932 nye smittetilfælde mandag. I alt 153 er indlagte heraf 27 på intensiv afdeling, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Det er en stigning. Men det skal ses i forhold til, at vi i april genåbnede restauranter og værtshuse. Derfor var det ventet, at smitten vil stige. Det er ikke nogen alarmerende udvikling.

- Vi står stadig et godt sted i Danmark, når det gælder epidemien, siger Magnus Heunicke.

Smitteudviklingen er siden oktober gået godt i Danmark, og trods smitte i samfundet er sundhedsvæsenet ikke belastet.

Det siger Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut (SSI), på et myndighedspressemøde mandag.

- Hvis vi ser på, hvordan smitten har udviklet sig siden oktober, så er det gået godt i Danmark.

- På trods af en moderat stigning i antallet af smittetilfælde så ser vi ikke en stigning i antallet af indlæggelser. Det skyldes ene og alene vaccinerne.

Ullum tilføjer desuden, at kendskabet til den mere smitsomme coronavariant B117 - kendt som den britiske variant - efterhånden er stort i Danmark.

- Vi har håndteret den succesfuldt og på en måde, så den ikke har lagt sundhedsvæsnet ned.

- Vi har et rigtig godt system til at håndtere de her varianter, siger han.

I februar lå antallet af nye smittede på lidt over 300 om dagen. Siden da er det vokset gradvist til omkring 800-900 om dagen. Mandag er der fundet 932 nye tilfælde.

En del af stigningen kommer ifølge Henrik Ullum af, at langt flere testes.