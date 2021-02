Vi har hørt så meget om dens indtog i lande verden over, og nu bliver den sydafrikanske coronavirusvariant også for første gang nævnt i forbindelse med et 'udbrud' herhjemme.

Det skete fredag aften, da Københavns Kommune kunne fortælle, man nu i Nordvestkvarteret oplever et udbrud med den særlige variant.

Alle kan regne ud, at det er ikke er en god nyhed, men spørger man Nils Strandberg Petersen, tidligere direktør i Statens Serum Institut, så kunne man næsten ikke finde et værre sted end Nordvest i København.

»Det er særligt bekymrende, at det er i Nordvest, må man bare sige. Det er et område med høj koncentration af små boliger og høj befolkningstæthed, så det er ikke godt,« siger Nils Strandberg Petersen.

Der bliver sendt en sms ud til borgere, der bor tæt på udbruddet, hvor de opfordres til at lade sig teste. Man bør desuden blive hjemme, til man har fået svar på prøven, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.

Det vil dog ikke undre Nils Stranberg Petersen, hvis man vil se yderligere restriktioner i det københavnske kvarter.

»Mon ikke vi får lukket skolerne, som det også er tilfældet i Vollsmose. Det handler bare om, at den ikke må sprede sig, så folk skal sættes i karantæne, og der skal testes meget,« siger han.

Københavns Kommune har endnu ikke meddelt, hvor mange personer, udbruddet omfatter.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Faktisk undrer det ikke Nils Strandberg Petersen, at vi nu ser sådan et udbrud herhjemme.

»Det skulle jo komme før eller siden, nu når vi ved, at den var kommet til Danmark. Så det er ikke overraskende, men selvfølgelig bekymrende,« siger han.

Den sydafrikanske variant af coronavirus går også under navnet B1351. Den blev første gang opdaget i Sydafrika i oktober sidste år.

Virusvarianten har samme mutation som den britiske variant, der gør at virusset er mere smitsomt. Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at denne variant af virusset ikke gør en mere syg end den almindelige coronavirus.

Til gengæld kan virusset være mere modstandsdygtig over for vacciner, da den har mutationen E484K, der giver virusset nedsat følsomhed over for antistoffer.