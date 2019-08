En joke, en forsinket aprilsnar, tegn på at Donald Trump er blevet vanvittig.

Wall Street Journals historie om at den amerikanske præsident angiveligt ønsker at købe Grønland har fået mange hårde skud fra Borgen af de danske politikere. Men en ekspert fortæller til B.T., at et salg af Grønland teknisk set kunne finde sted.

»En handel af Grønland ville egentlig godt kunne lade sig gøre rent teknisk. Og Danmark har gjort det før med salget af de Dansk Vestindiske øer til USA i 1917. Men det ville være enormt kontroversielt,« siger historiker, Grønlandsekspert og Ph.D. Jens Wendel-Hansen fra Syddansk Universitet til B.T.

Når man taler om en eventuel overdragelse af territorium fra et land til et andet, så er det set mange gange i historien.

Dog ikke mange gange de seneste år.

Det bedste eksempel i nyere tid, som Jens Wendel-Hansen kan komme på, er Storbritanniens overdragelse af Hong Kong til Kina, som bestemt ikke har været uden problemer - som eksperten påpeger.

Han slår samtidig fast, at hvis der skulle være vilje til et salg af Grønland til USA, så er det Danmark, der vil stå som sælger - ikke Grønland.

»Det er utvetydigt, at det er den danske stat, som har overhøjheden over Grønland. Og det er heller ikke blevet ændret med det øgede selvstyre, som Grønland har fået. Derfor ville det være den danske stat, som skulle sælge Grønland,« siger Jens Wendel-Hansen og bliver teknisk.

(ARKIV) Upernavik i Vestgrønland den 11 juli 2015. Foto: Linda Kastrup

»Der er ikke tale om en ejendomshandel her, men om suverænitet over et territorium, som skulle overdrages via en traktat.«

»Her ville det så fremgå, hvad det ene land eventuelt modtager for at overdrage overhøjheden, som det hedder, over et området til det andet,« uddyber han.

Da Danmark tilbage i starten af forrige århundrede solgte de Dansk Vestindiske øer var der ifølge eksperten en stor forskel fra i dag.

»Dengang anså man i højere grad territorium for at være noget materielt. Det gør man ikke på samme måde i dag. For hvis man sælger et territorium, så sælger man også befolkningen. Og det ville i dag være enormt kontroversielt ikke at spørge en befolkning før en afståelse.«

Rasmus Leander Nielsen, der er adjunkt på Grønlands Universitet, deler ikke opfattelsen af, at Grønland i teorien kan blive solgt til USA.

»Det kan simpelthen ikke lade sig gøre for Danmark at sælge Grønland,« siger han.

Dels er der i FN-regi efter Anden Verdenskrig lavet regler for oprindelige folk, der ifølge universitetslektoren gør det umuligt for Danmark at sælge den store ø hen over hovedet på grønlænderne.

»Og dels slår selvstyreloven fra 2009 klart fast, at grønlænderne er deres eget folk.«

»Så det er et meget klart nej til spørgsmålet om, hvorvidt Grønland er Danmarks til at sælge,« siger Rasmus Leander Nielsen.