Mens danske børn er godt i gang med at få deres første og andet stik med coronavaccine, anbefaler amerikanske sundhedsmyndigheder nu det tredje stik for børn ned til 12 år. Men det er ikke nødvendigvis en god idé, siger en dansk vaccineekspert.

»Jeg synes, det videnskabelige grundlag er ret spinkelt indtil videre,« siger Ole F. Olesen, vaccineforsker med en ph.d. i molekylær biologi og direktør for European Vaccine Initiative.

USA var sammen med Israel et af de første lande til at påbegynde vaccination med coronavaccine til børn, og nu er de så igen først med at anbefale det tredje stik.

»Det hele drejer sig jo om at holde beskyttende antistoffer oppe på et tilstrækkeligt højt niveau. Vi ved, at det falder hos voksne over tid, og på et tidspunkt omkring fem-syv måneder begynder det at blive kritisk hos de voksne. Men hos børn har man endnu kun begrænset data,« siger Ole F. Olesen, der netop nu er en del af et nyt europæisk studie, der skal undersøge langtidseffekterne af vaccinerne hos børn og unge.

Skal dit barn vaccineres en tredje gang, hvis det bliver aktuelt?

Det tredje stik er endnu ikke noget, myndighederne anbefaler til raske danske børn og unge under 18 år, men som vi så ofte har set det tidligere, følger Europa som regel i halen på USA, når det kommer til bekæmpelse af covid-19.

»Vi er nok på vej derhen, men jeg kan ikke se en situation, hvor vi i al evighed skal give booster-stik til alle aldersgrupper hver fjerde, femte eller sjette måned. Ikke mindst fordi omikronvarianten ser ud til at være langt mildere, og fordi børnene ikke bliver særlig syge,« siger Ole F. Olesen og tilføjer:

»Så hvis man tager de lidt længere briller på, så skal vi nok nærmere indstille os på en situation, hvor de yngre ikke vil skulle vaccineres i fremtiden. I stedet vil man nok satse på, at de opbygger naturlig immunitet baseret på den vaccination, de allerede har fået, og så naturlig smitte,« siger Ole F. Olesen med henvisning til, at netop den kombination har vist sig at være særlig effektiv.

»Så rent sundhedsmæssigt kunne det ligefrem være en fordel for det enkelte barn, hvis barnet i stedet for et booster-stik blev udsat for smitte,« siger han.

Hehjemme er børn på 5-11 år i gang med at blive vaccineret med deres første og andet stik. Her er det Mikkel Ole Henriksen på ti år, der modtager vaccinen. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Hehjemme er børn på 5-11 år i gang med at blive vaccineret med deres første og andet stik. Her er det Mikkel Ole Henriksen på ti år, der modtager vaccinen. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

De nyeste undersøgelser fra Statens Serum Institut viser, at Pfizer-vaccinen – som er den, der gives til børn – er 55 procent effektiv til at beskytte mod smitte med omikron den første måned efter andet stik.

Og det er værd at tage med, mener Sundhedsstyrelsen.

Der er nemlig brug for at forebygge, at børn bliver smittet og smitter videre, da man på den måde kan opretholde en så normal hverdag som muligt for børn og forældre.

Samtidig kan man forhindre, at børn smitter videre til personer i øget risiko for alvorlige covid-19-forløb og dermed mindske antallet af indlæggelser generelt, lyder det fra styrelsen.

Så hvad skal man så stille op som forælder, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man vil vaccinere sit barn, når og hvis det tredje stik bliver tilbudt i Danmark?

»Hvis det var mig, så ville jeg slå koldt vand i blodet og se tiden lidt an. Om nogle måneder har vi bedre overblik over, hvor pandemien bevæger sig hen, og generelt mere data omkring, hvorvidt det er en god idé at give et tredje stik til børnene,« siger Ole F. Olesen, der på linje med myndighederne anbefaler første og andet stik til børnene.

Han understreger, at det formentlig vil være nødvendigt at vaccinere børn i særlige risikogrupper med et tredje stik, ligesom vi ser prioritering af voksne i særlige risikogrupper generelt i samfundet.