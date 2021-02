»Det er noget af det bedste, jeg har set.«

Sådan siger ekstern lektor i krisekommunikation fra CBS Lasse Laursen om Inger Støjbergs håndtering af rigsretssagen og udmeldelsen af Venstre.

»Lige nu er hun dronningen af krisekommunikation. Hun måtte gerne give mig et kursus. Der er så mange ting, der kunne gå galt. Men hun står styrket tilbage,« siger han.

Kommunikationsekspertens vurdering kommer efter endnu en højdramatisk uge i dansk politik.

Inger Støjberg forsvarede sig til det sidste, da Folketinget skulle stemme om, hvorvidt hun skal for en rigsret. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Inger Støjberg forsvarede sig til det sidste, da Folketinget skulle stemme om, hvorvidt hun skal for en rigsret. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Før første gang i 27 år skal en tidligere minister for en rigsret. Årsagen er den såkaldte instrukssag, hvor Inger Støjberg er mistænkt for i strid med loven at have beordret asylpar med mindreårige piger adskilt uden individuel vurdering.

Samtidig har Inger Støjberg nu meldt sig ud af Venstre, og hendes farvel blev samtidig en bredside mod Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Direkte møntet på partilederen skrev Inger Støjberg på Facebook, at Venstre er på vej væk fra de værdier, hun har kæmpet for: 'Det går ikke, at Venstre er ved at blive en politisk korrekt dårlig efterligning af Det Radikale Venstre'.

»Hun har altid slået sig op på ikke at være politisk korrekt og blæse med tidens vinde. Hun står for det, som hun altid har gjort, og det appellerer til hendes vælgerbase,« siger Lasse Laursen.

Lasse Laursen fortæller også, at Inger Støjberg bruger retoriske greb, som taler til den almindelige dansker.

I hendes tale til Venstres Landsmøde forrige weekend henviste hun til 'sin mors drømmekage' og hendes 'lyseblå Toyota Corolla'. Hun sagde også, at Venstre 'aldrig må glemme lastvognsmekanikeren i Holstebro', og 'dem, der går i gummistøvler og sikkerhedssko'.

»Det er klar tale modsat Jakob Ellemann-Jensen, der akademiserer tingene og – om han vil det eller ej – så repræsenterer han den elitære politiker, hvor Inger Støjberg alle dage har været en svesken på disken-politiker,« siger han.

Et andet skudsmål fra Inger Støjberg er, at Danmark er ved at knække midt over mellem by og land. En opdeling, der ifølge Støjberg også kendetegner Venstre.

Jakob Elleman-Jensen (V). Foto: Emil Helms Vis mere Jakob Elleman-Jensen (V). Foto: Emil Helms

Det er dog en retorik, en anden kommunikationsekspert advarer imod.

»Det er udtryk for et populistisk skred, som er betænkeligt. Hun laver en falsk fortælling om kampen mellem land og by. Hendes kommunikation appellerer jo til nogen, men den har simpelthen ikke rod i virkeligheden. Der er lige så mange pragmatiske midtsøgende Venstre-lokalpolitikere i Jylland, som der er hardlinere i København. Man kan ikke lave en meningsfuld opdeling af Danmark på den måde,« siger Kresten Schultz-Jørgensen, der er direktør i kommunikationsbureauet Oxymoron Communications og ekstern lektor på CBS.

Han indrømmer, at kommunikationen har været effektiv, og at Inger Støjberg er kommet styrket ud af det. Men kun på kort sigt:

»Hun fremstår som en kvinde, der har vundet et slag. Men på længere sigt kortsluttes den offentlige debat, og det kan vise sig som en Pyrrhussejr, fordi hun har vist sig at være helt umulig som politiker,« siger han.

Et andet kendetegn ved Inger Støjberg er hendes kritik af islams værdier. Kampen om at 'stå fast på danske værdier' blev også en del af hendes afskedssvada, ligesom hun lod forstå, at Jakob Ellemann-Jensen i virkeligheden slet ikke er en 'strammer' på udlændingepolitikken.

En anklage, som både partiformanden og andre Venstre-strammere som Morten Dahlin og Mads Fuglede har kaldt grundløse.

Rent kommunikativt kan rigsretssagen blive en personlig vindersag for hende, mener Lasse Laursen, der ud over at være ekstern lektor også er vært på podcasten 'Ugens krise'.

»Når hun bliver mødt med juridiske argumenter, så afviser hun dem med, at hun gjorde det rigtige for de gifte pigers skyld. Det er den fortælling, der står tilbage,« siger han.

Er det ikke en svaghed, at hun ikke er i stand til at favne andre end dem, der er enige med hende?

»Hun gør det, at hun taler til én målgruppe og lader den vokse uden at lefle for forskellige politiske vinde. Samtidig bliver tilhængerne mere trofaste. Det er også det samme, som Mette Frederiksen er dygtig til,« siger Lasse Laursen.