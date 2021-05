Danmark havde sikret sig hele 8,2 millioner doser af Johnson & Johnson-vaccinen, men tidligere mandag meddelte Sundhedsstyrelsen, at vaccinen er blevet trukket ud af den danske vaccinationsplan, før vaccinen overhovedet var taget i brug.

Danmark har altså brugt store summer på en vaccine, som aldrig kommer i brug i Danmark.

Men det skal vi ikke begræde, lyder det fra professor og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Det Nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

»I det samlede billede er det fløjtende ligegyldigt. Vi har købt over 20 millioner doser (fra forskellige leverandører, red.), så vi har købt rigeligt til at dække hele befolkningen,« siger han og tilføjer:

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har mandag meddelt, at Johnson & Johnson-vaccinen tages ud af det danske vaccinationsprogram. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har mandag meddelt, at Johnson & Johnson-vaccinen tages ud af det danske vaccinationsprogram. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man har hele tiden spillet på flere heste, og når vi ikke længere ønsker at bruge Johnson & Johnson og AstraZeneca, så er det fordi, vi har nogle vacciner, der er endnu bedre. Havde vi kun haft Johnson & Johnson-vaccinen og AstraZeneca-vaccinen, havde vi formentlig bare skudt løs.«

Jakob Kjellberg påpeger, at det har været en billig forsikringsordning at spille på flere heste.

»Måske endda for billig set i bakspejlet. Kritikken af EU har jo faktisk gået på, at EU indkøbte for få vacciner,« siger han.

»Det er selvfølge mange penge, Danmark har brugt på nogle vacciner, vi ikke kommer til at bruge. Men det er pebernødder i forhold til, hvad omkostningerne ville have kunnet være ved at holde samfundet lukket ned og holde hele testsystemet kørende (i længere tid end nødvendigt, red.).«

Det er nemlig ikke udgifterne til vacciner, der i det store billede betyder noget i forhold pandemiens omkostninger for Danmark, pointerer Jakob Kjellberg:

»En test koster stort set det samme som en vaccine. Det, der er dyrt, er at holde samfundet lukket og holde testprogrammet kørende. Vaccinerne er i den forbindelse den mindste omkostning.«

Jakob Kjellberg vurderer, at der kan være lande, der vil være interesserede i at købe de store mængder skrottede Johnson & Johnson-vacciner af Danmark.

»Men det er nok mere realistisk, at vi i Danmark forærer dem væk til for eksempel Indien,« siger han.