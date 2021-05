Danmark er i en så gunstig position, at vi kan tillade os at trække Johnson & Johnson-vaccinen ud af det danske vaccinationsprogram, før den overhovedet blev taget i brug.

Sådan lyder det umiddelbare reaktion fra Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved SDU, efter Sundhedsstyrelsen har bekræftet, at Johnson & Johnson-vaccinen skrottes.

Johnson & Johnson-vaccinen var ellers tiltænkt en nøglerolle i det danske vaccinationsprogram, men vaccinen sættes ligesom AstraZeneca-vaccinen i forbindelse med dødelige blodpropper.

»Når myndighederne beslutter at trække vaccinen ud af det danske vaccinationsprogram, kan man være sikker på, at det er velbegrundet. Vi kan have ret stor tillid til sundhedsmyndighedernes afgørelse,« siger Hans Jørn Kolmos.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har meddelt, at Johnson & Johnson-vaccinen trækkes ud af det danske vaccinationsprogram. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har meddelt, at Johnson & Johnson-vaccinen trækkes ud af det danske vaccinationsprogram. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men har europæiske EMA og de danske sundhedsmyndigheder så omvendt ikke været for hurtige til at godkende Johnson & Johnson-vaccinen, når den nu trækkes ud af det danske vaccinationsprogram, før den overhovedet kom i anvendelse?

Nej, siger Hans Jørn Kolmos.

For vaccinens risikoprofil skal holdes op mod smittetrykket og risikoen for alvorlig sygdom og død som følge af covid-19.

Og smittetrykket i Danmark er nu så lavt – og de fleste udsatte borgere vaccineret – at det ud fra en cost benefit-analyse ikke giver mening at vaccinere unge og raske personer med en vaccine, hvor risikoen for alvorlige og dødelige bivirkninger er større end risikoen for alvorlig sygdom og død ved covid-19.

Johnson & Johnson-vaccinen nåede aldrig at komme i brug i Danmark. Foto: DIRK WAEM Vis mere Johnson & Johnson-vaccinen nåede aldrig at komme i brug i Danmark. Foto: DIRK WAEM

»I Danmark har vi smitten under relativ god kontrol. Men i andre lande, hvor tredje bølge af smitten ruller nu, er vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca gode nok,« siger Hans Jørn Kolmos og uddyber:

»Der vil nettogevinsten ved at vaccinere med de to vacciner langt overstige risikoen for bivirkninger. I Indien vil de to vacciner gøre enorm meget gavn, ja, man skal ikke længere end til Polen, Sverige eller Tyskland, før gevinsten ved vaccinerne er større end risikoen.«

Hans Jørn Kolmos påpeger, at de europæiske sundhedsmyndigheder sikkert fortsat vil sige, at vaccinen fra Johnson & Johnson er en sikker og god vaccine, som man godt kan bruge, hvis man har et tilstrækkeligt stort smitteproblem, som man vil forebygge.

Selvom skrotningen af Johnson & Johnson-vaccinen overordnet er udtryk for, at vi i Danmark har godt styr på smitten, har det også en pris, at Johnson & Johnson-vaccinen trækkes ud af vaccinationsprogrammet.

»Det er ikke noget, de danske sundhedsmyndigheder gør med glæde, for det bringer os i en ubekvem situation, hvor vi kommer til at mangle vacciner, og at vi kommer bagud i vores vaccinationsprogram. Så det er en beslutning, myndighederne har ment var nødvendig at træffe ud fra en sundhedsmæssig betragtning,« siger Hans Jørn Kolmos og tilføjer:

»Det er selvfølgelig en streg i regningen i forhold til vores vaccinationsprogram. Vi skulle have været færdige omkring 1. august. Nu bliver det rykket nogle uger ind i august eller frem mod 1. september.«

Danmark har købt store mængder Johnson & Johnson-vacciner, og ifølge Hans Jørn Kolmos bør de komme andre lande til gavn så hurtigt som muligt.

»Det gælder bare om at få dem brugt og så lave en aftale med modtagerlandene om, at hvis Danmark skulle komme i en nødsituation i forhold til vacciner, så skal vi kunne trække på disse landes ressourcer.«