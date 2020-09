Med 154 nye smittetilfælde den seneste uge er København oppe på 24,5 nysmittede per 100.000 indbyggere.

Det får nu alarmklokkerne til at ringe.

»Det er bekymrende,« siger tidligere direktør i Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen, til Berlingske om udviklingen i hovedstaden.

Med smittestigningen er København nået over den kritiske grænse på 20 nysmittede per 100.000 indbyggere, der bruges som kriterium for at komme på myndighedernes observationsliste.

Københavns Kommune er bestemt ikke ene om at være på observationslisten.

Men ifølge Nils Strandberg Pedersen er udviklingen i hovedstaden ekstra problematisk.

Det skyldes, at det er sværere at få smitten under kontrol igen i en storby som København, fordi borgerne typisk har flere kontaktflader og derfor potentielt kan smitte flere medborgere.

Ifølge Københavns Kommune er unge i alderen 20 til 29 år klart overrepræsenteret i statistikken over de smittede københavnere. Det besværliggør indsatsen for at bremse smittespredningen, idet mange unge slet ikke får symptomer, selv om de er smittet med coronavirus.

Det gør det sværere at opdage, at en ung person er smittet, og øger derfor risikoen for, at han eller hun uanende kommer til at smitte andre.

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) ser også med stor bekymring på udviklingen og kommer med en appel til byens unge.

»Det er nu, vi for alvor skal vise, at vi kan holde fast i den gode adfærd med afstand og hyppig håndvask, som fik nedbragt smitten i foråret,« siger Frank Jensen i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

»Det gælder også, selv om du er ung og rask. Kun på den måde kan vi holde sygdommen i skak og fortsætte den gradvise åbning af byen og samfundet, som vi alle har ventet så længe på,« fortsætter han.

Som konsekvens af smittestigningen skal 8.000 ansatte i Københavns Kommunes sundheds- og ældresektor fremover testes for covid-19 hver 14. dag.

Flere kommuner – herunder Aarhus Kommune – har før været underlagt flere retningslinjer end resten af landet, fordi de har haft mere end 20 smittede per 100.000 indbyggere.