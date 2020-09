Der er stor forskel på, hvor mange coronatilfælde, der registreres ude i de danske kommuner, lyder det fra Sundhedsstyrelsen lørdag, hvor det er kommet frem, at yderligere 341 personer i Danmark er bekræftet smittet.

Eksempelvis er smittetallene lige nu en del højere i hovedstadsområdet og Odense end i resten af landet.

Incidensen i en kommune som Vallensbæk ligger på 139,9, hvilket betyder at 139,9 personer per 100.000 indbyggere er smittet det seneste døgn. På Frederiksberg er incidensen 65,5, mens den i København er 67.

»Tallene er i den højere ende,« siger formand for Lungeforeningen og speciallæge i anæstesi, Torben Mogensen til Berlingske og tilføjer:

»Regeringen har jo selv meldt ud, at er tallet over 20, så fraråder den at rejse. Med de her tal ville man fraråde jyder at tage til københavn.«

Mandag var regeringen da også ude og indføre skærpe restriktioner i 18 danske kommuner – heraf en stor del i og omkring hovedstadsområdet – i et forsøg på at inddæmme smitten.

Eksempelvis er forsamlingsforbuddet blevet sænket fra 100 til 50 personer, ligesom åbningstiden for restauranter, barer og caféer er blevet begrænset til klokken 24.00.

Ifølge Torben Mogensen vil man først i slutningen af næste uge for alvor kunne se en eventuel effekt af de nye krav i København og de resterende kommuner.

Den seneste tid er antallet af coronasmittede steget stødt i Danmark, og igen lørdag blev der sat smitterekord for højeste antal dagligt smittede siden april, hvor coronavirussen var på sit højeste.