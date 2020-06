Myndighedernes nye kriterier for, om lande skal være åbne eller i karantæne, er upræcise og kunne laves betydeligt bedre. Det forklarer Viggo Andreasen, lektor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUC.

Hvis et land i Europa skal være helt åbent for ind- og udrejser fra Danmark, så skal der være under 20 smittede ud af 100.000 indbyggere.

»Det er ikke noget godt kriterie, da man rundt om i de forskellige lande tester meget forskelligt. Hvis et land tester meget få personer, så får man også et lavere antal smittede. Det er upræcist, selv om man også stiller nogle krav til, hvordan landene tester,« siger han og fortsætter:

»På den måde risikerer man at åbne op for lande, der tester meget lidt. Reelt kan deres antal af smittede godt være højere,« siger Viggo Andreasen.

Hvad skal man så gøre?

»Det havde været bedre at måle på antallet af dødsfald i de europæiske lande. Det siger noget om, hvor udbredt smitten er generelt. I nogle lande er der flere ældre borgere end andre, men det er kendt og kan medregnes, når man sammenligner på tværs af grænserne,« siger han.

»En anden og mere præcis metode er at sammenholde antallet af testede pr. 100.000 indbyggere med antal smittede pr. 100.000 indbyggere. Der vil et givent land lægge sig ind i et interval, som siger meget om, hvor farligt det reelt er at rejse dertil,« siger han.

Ellers er der mange ting i regeringens udspil, der giver god mening, siger han.

Nick Hækkerup (S) og Jeppe Kofod (S) holder et kort pressemøde efter ekstraordinært møde i Det Udenrigspolitiske Nævn om grænserestriktioner og rejsevejledning i Landstingssalen på Christiansborg, torsdag 18. juni 2020.

Der er stadig krav om seks overnatninger, hvis man er turist fra et af de åbne lande. Er det fornuftigt?

»Cirka 70 procent smittede viser symptomer efter to til tre dage. Det vil sige, at hvis en turist bliver syg i Danmark, så har vi meget bedre mulighed for at opspore andre, som har været i nærheden af personen. Det giver god mening,« siger Viggo Andreasen.

Alle rejser uden for EU frarådes stadigvæk. Er det fornuftigt?

»Altså, nogle lande i Sydøstasien er jo meget lidt ramte og har et stærkt beredskab. Dem kunne man sådan set godt åbne op overfor, hvis man ikke tog andre steder hen.«

Man skal stadig 14 dage i isolation, hvis man har været steder i Sverige, som ikke betegnes som åbne regioner, og som ikke handler om at bo i egen ødegård. Hvad tænker du om det?

»Jeg kunne frygte, at folk simpelthen lod være, da det er meget lang tid. I stedet kunne man måske kræve, at folk gik i isolation i tre dage. Cirka 70 procent af de smittede viser symptomer efter to til tre dage. Så må man sige, at vi er nået langt,« siger han.

Der skal sættes såkaldte hotspot op, hvor turister kan blive testet, lige når de rejser ind. Et fast i lufthavnen, men også andre steder i sommerlandet. Er det smart?

»Det giver god mening. Mange turister ved ikke lige, hvordan man får fat i en dansk læge. En hurtig test kunne også sikre, at vi opdager, om en person er smittet eller ej,« siger Viggo Andreasen.

Regeringens nye rejserestriktioner træder i kraft 27. juni.