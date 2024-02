Man kan smitte andre blot ved at sidde ved siden af dem i en bus. I venteværelset hos lægen. I klasselokalet.

Der er konstateret tre tilfælde af den frygtede – og yderst smitsomme – børnesygdom mæslinger i Danmark på bare to uger.

Selvom det er få, har det alligevel fået Statens Serums Institut til at sende en klar opfordring til danske læger.

»Det gør vi fordi, den er så smitsom. Den er luftbåren, og smittepartiklerne kan hænge to timer i luften. Man kan altså smittes af en, man ikke har været tæt på,« siger Peter Henrik Andersen, som er afdelingslæge ved Statens Serum Institut (SSI) på afdelingen for Infektionsepidemiologi og forebyggelse, og fortsætter:

»Der er sjældent tilfælde i Danmark, og der er er mange læger, der ikke har set den før.«

Her er der ifølge Peter Henrik Andersen flere områder, hvor man både som sundhedsfaglig eller potentielt smittet skal være ekstra opmærksom.

For mæslinger viser sig ofte ved, at man bliver »hundesyg« med en kraftig forkølelse og/ eller feber.

Følger der dernæst et udslæt, bør alarmklokkerne ringe, forklarer han.

»Har man symptomer, skal man ringe til en læge eller en akutlæge og aftale, hvordan man kan blive undersøgt uden at udsætte andre for smitte. Man skal ikke møde op.«

I Danmark er vaccinetilslutningen mod mæslinger meget høj, og smitten lav. Helt præcist er tilslutningen på 93-95 procent for fødselsårgangene 2015-2020, mens den ligger på 92-94 procent for årgangene i 2012-2017.

Er man ikke vaccineret mod mæslinger, er opfordringen fra SSI derfor klar:

»Vi skal sørge for at være beskyttede mod mæslinger. Dem, der ikke selv har haft sygdommen, skal være vaccinerede,« siger han og fortsætter:

»Det kan være en rigtig ubehagelig sygdom, der kan føre til indlæggelse. Man kan blive hundesyg af det, og så er der også flere komplikationer til mæslinger. For eksempel bakterieinfektioner, lungebetændelse, mellemørebetændelse og i sjældne tilfælde infektioner i hjernen.«

På trods af, at SSI er kommet med opfordringen, er man ikke bekymrede for et decideret udbrud i Danmark grundet den høje tilslutning til vaccinen.

»Men man kan bestemt ikke udelukke, at der kommer flere tilfælde.«

I januar advarede WHO mod den frygtede sygdom, der har spredt sig over Europa. Det kan du læse mere om her.