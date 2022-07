Lyt til artiklen

På få uger har den spredt sig som en steppebrand i Indien, hvor den nu udgør næsten en fjerdedel af alle nye smittetilfælde.

Og nu er den altså landet på dansk jord.

Det sker, efter en dansker er vendt hjem fra sydens sol i det varme Grækenland, oplyser Sundhedsministeriet på Twitter.

Der er tale om den »yderst smitsomme« coronavariant BA. 2.75, der er en undervariant til omikron.

At den nu er kommet til Danmark kan betyde, at der bliver risiko for en ny smittebølge herhjemme.

»Indtil videre har jeg taget det helt stille og roligt. Problemet er, at vi ikke ved meget om den,« fortæller Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.

Men det vi ved om den er, at den er mere smitsom og kan give anledning til reinfektioner hos dem, der tidligere har haft andre varianter.

»Så det er en variant, vi skal være opmærksom på.«

Om vores vaccine er modstandsdygtig nok til at kæmpe mod den nye variant, er for tidligt at sige.

»Det bliver jo lidt et skud i tågen. Jeg vil formode, at den har samme opførsel som omikron. At man godt kan blive inficeret, og at man formentlig stadig vil være beskyttet mod alvorlig sygdom og død. Men principielt kan vi ikke være sikre på noget som helst,« slår han fast.

»Vi ved ikke, hvad den kan have af mutationer. Vi ved heller ikke, hvordan den opfører sig, når den først er inde i cellerne – og som i virkeligheden er mere afgørende for, hvor alvorligt syg man bliver,« understreger han.

Indtil videre er den dominerende variant i Danmark BA.5 – som også er en undervariant til omikron. I øjeblikket ser man også tegn på, at der kommer mere gang i epidemien, hvor coronasmitten stiger i alle fem regioner.

Det fremgår af Statens Serum Instituts tendensrapport, der ser på smitteudviklingen fra uge 26 til uge 27, der sluttede søndag 10. juli.