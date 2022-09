Lyt til artiklen

Henning Boye Hansen giver ikke meget for, at Folketinget torsdag har vedtaget at sænke elafgiften.

»Det batter jo ingen steder i forhold til de faktiske prisstigninger, som forbrugerne oplever,« siger chefkonsulenten og skatteeksperten fra revisisionselskabet BDO.

Sådan lyder det, efter at Folketinget tidligere torsdag sagde ja til at sænke elafgiften med 4 øre pr. kilowatt-time for sidste kvartal af 2022. Og med yderligere 4,3 øre i hele 2023.

Men ifølge udregninger fra BDO betyder sænkningen ikke meget for den almindelige dansker set ud fra en gennemsnitlig husstands elforbrug på 4.000 kilowattimer om året.

Det vil i den sidste kvartal af 2022 give en besparelse på 50 kroner.

Og det vil for hele 2023 give en besparelse på 215 kroner.

Spredt ud over de 15 måneder, hvor afgifterne sættes ned, vil det altså give en gennemsnitlig besparelse på mindre end 18 kroner for en inflationsramt husstand med to voksne og to børn, helt præcist 17,67 kroner.

»Det er jo ikke basseører, vi taler om,« siger Henning Boye Hansen:

»Og når det nu er så lidt, man byder ind med, så synes jeg ærligt talt, at man skulle have brugt pengene på en anden måde, for samlet set koster det jo også statskassen en del penge.«

Venstre og De Konservative har i de seneste dage plæderet for at sænke elafgiften til EUs minimumssats på 0,8 øre i et halvt år. Det vil ifølge Henning Boye Hansen give en gennemsnitshusstand en besparelse på cirka et par tusinde kroner i perioden.

Henning Boye Hansen er chefkonsulent og skatteekspert hos revisionsfirmaet BDO.

Lige omkring 300 kroner om måneden.

»Så er vi tilbage til det her med, at det stadigvæk kun er et beskedent beløb, selvom beskedne beløb selvfølgelig er gode nok for dem, der har det svært,« siger skatteeksperten, der efterlyser en mere målrettet løsning:

»I det store regnestykke fylder elafgiften jo heller ikke så meget på regningen, så der skal mere til. Og når man sænker elafgiften, kommer det jo også alle til gode. Også dem, der godt kunne betale den højere pris.«

I forbindelse med sænkningen af elafgiften har Folketinget også vedtaget at hæve beskæftigelsesfradraget i samme periode frem til udgangen af 2023. Først til 43.500 kroner for i år og næste år til 44.300.

Ifølge BDO-udregninger drejer det sig om en reel skattebesparelse på kun gennemsnitlig lige over 40 kroner om måneden i de to år – og kun hvis man tjener henholdsvis mindst cirka 34.000 kroner og 35.700 kroner om måneden i de to år.

»Der er jo gået politik det her, sådan opfatter jeg det. Det her handler meget om valgkamp,« opsummerer Henning Boye Hansen fra BDO.

Det er meningen, at elafgiften og beskæftigelsesfradraget igen vender tilbage til normalt niveau fra 1. januar 2024.