Tirsdag eftermiddag vil landene i Europa og formentlig også andre steder i verden rette deres blik mod Amsterdam.

Klokken 17 afholder Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, nemlig et pressemøde, hvor man vil komme med en vurdering af Johnson & Johnson-vaccinen.

I øjeblikket er udrulningen af Johnson & Johnson-vaccinen, som Danmark har sikret sig 8,2 millioner doser af, sat på pause i Europa af producenten selv, efter man i USA har konstateret sjældne bivirkninger i relation til vaccinen.

Og skulle det ende med, at man i Danmark helt dropper vaccinen, så kan det gå hen og få betydelige konsekvenser for den danske vaccineplan.

»Hvis den danske lægemiddelstyrelse ender med ikke at tage den i brug, så skal danskerne have enten Pfizers eller Modernas vaccine, og så bliver det jo i det tempo, som leverancerne kommer til landet,« siger Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, inden han tilføjer:

»Og jeg kan forstå på Sundhedsstyrelsen, at det vil betyde tre måneders forsinkelse i forhold til den nuværende vaccineplan,« siger han videre.

Jan Pravsgaard Christensen er imidlertid overbevist om, at EMA senere tirsdag vil opfordre til medlemslandene til fortsat at bruge Johnson & Johnson-vaccinen, fordi den ifølge ham har færre bivirkninger end AstraZeneca-vaccinen, som agenturet i øvrigt stadig anbefaler.

Men det er ikke ensbetydende med, at Danmark ikke vælger at gå enegang, som vi netop så det med AstraZeneca-vaccinen.

»Så vil der gå endnu længere tid, før vi får vaccineret alle danskere under 50 år. Så jeg tror bestemt, at vi vil gå en sommer i møde med begrænsninger, hvor man nok ikke vil kunne afholde de store festivaler, lukke særlig mange fans ind på fodboldstadion, ligesom nattelivet nok også vil fortsætte med at være lukket,« siger han videre.

Han peger på, at der, hvor man vurderer, der er størst risiko for smitte, vil først blive åbnet op, når tilstrækkelig mange er blevet vaccineret.