Trawlfiskeri frigiver lige så meget CO2 som al lufttrafik i verden.

Det viser ny og meget opsigtsvækkende forskning.

Kort sagt er bundtrawling den type fiskeri, hvor man trækker net langs havbunden for at fange fisk.

Ved bundtrawling trækkes tunge redskaber langs havbunden og ryster det marine sediment, såsom sand- og lersten, der binder kulstoffer. Og det er netop denne proces, der frigiver store mængder CO2.

Og nu har man fundet ud af, at den form for fiskeri udsender lige så meget CO2 som verdens samlede lufttrafik gør.

Undersøgelsen, der blev offentliggjort på hjemmesiden Nature i denne uge, viste desuden, at Norge er et af de lande, der står øverst på listen over klimasyndere.

Nordmændene udleder nemlig 26 millioner tons CO2 gennem trawl.

For at sætte omfanget i perspektiv, er det så stort, at den norske investering i elbiler bliver en lille bagatel i forhold til, hvad bundtrawling har af betydning for CO2-udslippet.

Derfor har man i Norge nu fået øjnene op for, at der skal ske en drastisk ændring.

»Trawlering behøver ikke at blive forbudt, men vi skal finde en anden måde at fange fisken uden at frigive så store mængder kulstof. Jeg er teknologioptimist, så jeg tror, ​​vi løser dette, når denne viden integreres i, hvordan vi forvalter marine ressourcer.«

Det udtaler Sigurd Enge, som er leder for maritimt arbejde i Bellona, til Dagbladet.

Miljøfonden Bellona arbejder for at løse verdens klimaudfordringer, blandt andet ved at identificere og implementere bæredygtige klimaløsninger.