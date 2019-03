Det er ikke farligt, når man som kronprins Frederik får et overbelastet knæ, men i den kommende tid bliver det ekstra vigtigt for Kronprinsen at lytte til kroppens signaler, siger en ekspert.

»Det ligger jo lidt i ordet, at knæet er blevet overbelastet over længere tid, og at man formentlig har trænet hårdere, end strukturerne i og omkring knæet har kunnet holde til,« siger træningsfysiolog og partner i Fitness Institute Henrik Duer.

Tirsdag kom det frem, at kronprins Frederik har meldt afbud til VM i cross. Det skyldes et overbelastet knæ, der gør, at han ikke kan deltage i løbet som først planlagt.

Kongehuset har ikke ønsket at oplyse til B.T., hvordan skaden er opstået. Men ifølge Henrik Duer kan en sådan skade ske, uanset om man er i god eller dårlig form.

»Selv veltrænede mennesker kan ryge ind i en periode med for stor progression i træningen mht. mængden, intensiteten og nye øvelser, og på den måde kan problemet opstå,« siger han.

Henrik Duer kan af gode grunde heller ikke forklare, hvad overbelastningen skyldes.

»Men løb er klart en klassiker, som er meget belastende for kroppen. Det sværeste er jo at stoppe i tide, når de første faresignaler i form af unormal ømhed melder sig, fordi man tænker, at det nok skal gå,« siger han.

Overbelastningsskader kan vare længe, hvis ikke man får den rigtige behandling og går langsomt frem med genoptræningen og har en god portion tålmodighed.

Kronprins Frederik ses her ved starten af 'Royal Run' i Aalborg den 21. maj 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik ses her ved starten af 'Royal Run' i Aalborg den 21. maj 2018. Foto: Henning Bagger

»Man skal lære at lytte til kroppens signaler og derved skelne mellem ømhed og reel smerte,« siger Henrik Duer.

Han mener ikke, at man nødvendigvis skal stoppe fuldstændigt med at træne, hvis man som Kronprinsen oplever et overbelastet knæ.

»Om man helt skal stoppe sin træning, afhænger selvfølgelig af, hvor slemt det står til, og hvad det specifikke problem er. Stilstand er ikke altid den bedste løsning. Som udgangspunkt kan det være en god ide at forsøge at holde sig i gang med f.eks. styrketræning og cykling, som kan være med til at styrke musklerne og strukturerne i benene og bibeholde noget af konditionen,« siger Henrik Duer.

Den 50-årige kronprins er kendt for at være en aktiv mand, der gerne prøver kræfter med mere end blot et motionsløb. F.eks. har han tidligere gennemført en ironman og deltaget i et 300 km cykelløb i Sverige.

Træningsfysiolog og partner i Fitness Institute Henrik Duer. Foto: Nils Meilvang Vis mere Træningsfysiolog og partner i Fitness Institute Henrik Duer. Foto: Nils Meilvang

Men samtidig er han også ved at nå en alder, hvor færre kaster sig over ekstremsport:

»Man behøver ikke at drosle ned på ekstremsport, fordi man bliver ældre, man skal bare ikke forvente de samme resultater som tidligere. Det skyldes bl.a., at jo ældre, vi bliver, jo dårligere restituerer vi, og vi kan ikke klare de samme træningsmængder. Styrken og kondition bliver også helt naturligt dårligere,« siger træningsfysiologen.

Udpluk af Kronprinsens sportslige præstationer: 2000: Tilbagelagde 2800 kilometer med Siriuspatruljen på en fire måneder lang ekspedition.

Tilbagelagde 2800 kilometer med Siriuspatruljen på en fire måneder lang ekspedition. 2003: Kronprins Frederik har deltaget i en række mesterskaber i dragesejlads. Den bedste placering opnåede han med en fjerdeplads til Europamesterskaberne.

Kronprins Frederik har deltaget i en række mesterskaber i dragesejlads. Den bedste placering opnåede han med en fjerdeplads til Europamesterskaberne. 2005: Polartur 2 uger

Polartur 2 uger 2012: Frederik har flere gange gennemført det 90 kilometer lange svenske langrendsløb Vasaloppet. Den bedste tid fik han ved sit første løb med tiden 6:36:32.

Frederik har flere gange gennemført det 90 kilometer lange svenske langrendsløb Vasaloppet. Den bedste tid fik han ved sit første løb med tiden 6:36:32. 2013: Frederik skrev historie, da han var den første royale person nogensinde til at gennemførte en Ironman. Dette gjorde han i tiden 10:45:32.

Frederik skrev historie, da han var den første royale person nogensinde til at gennemførte en Ironman. Dette gjorde han i tiden 10:45:32. 2015: 300 kilometer cykelløb i Sverige. Kronprinsen har seks gange løbet strækningen på 42,195 km. i rene maratonløb. Hans hurtigste tid er 3 timer, 6 minutter og 49 sekunder.

Han anerkender dog, at det som mand kan være svært at gå langsomt frem, hvis man gerne vil holde formen ved lige:

»Mænd er efter min erfaring lidt dårligere end kvinder til at tage den med ro. Det betyder måske mere at være i god fysisk form og at kunne løbe hurtigt, hvor kvinder går mere op i, hvad de ser i spejlet,« siger han.