»De tager forbrugerne som gidsler.«

Sådan siger Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk om den tv-krig, der netop nu raser mellem Discovery og YouSee.

Kort fortalt vil YouSee lægge alle Discoverys kanaler over i deres 'Bland Selv'-univers - herunder Kanal 5, som i dag er en del af Yousees grundpakke. Men det vil Discovery ikke gå med til. Derfor raser tv-krigen, som tirsdag spidsede yderligere til, da Discoverys direktør Christian Kemp anklagede Yousee for at forsøge at tvinge dem ud af tv-markedet.

»YouSee og Discovery tager forbrugerne som gidsler. For YouSees mange kunder ved ikke, om de kan beholde Discoverys kanaler efter nytår. Det giver stor usikkerhed for dem, der er glade for de kanaler,« siger Martin Salamon, som er cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

Fakta: Discovery Networks har 11 kanaler Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, ID - Investigation Discovery, Eurosport 1, Eurosport 2, Canal 9, Discovery Channel, TLC, Animal Planet og Discovery Science – samt streamingtjenesterne Dplay, Eurosport Player og Golftv.

Er du en af dem? Så har Martin Salamon et godt råd til dig.

»Det er jo en god lejlighed til at undersøge markedet og finde ud af, om du kan få de kanaler, du ser, billigere og på bedre vilkår et andet sted,« siger han.

Du bør dog ikke ringe til YouSee med det samme og opsige din tv-pakke, selvom du ikke vil undvære Kanal 5, 6'eren, Kanal 4 eller andre af Discoverys 11 kanaler.

»Jeg ville slå koldt vand i blodet. Selvom YouSee og Discovery netop nu ser ud til at være på kant med hinanden, kender vi ikke det reelle indhold af forhandlingerne,« siger Martin Salamon og fortsætter:

»De har stadig tre måneder til at nå frem til en aftale, og de har en fælles interesse i, at det lykkes. Både Discovery og YouSee ønsker jo at få lidt flere penge ud af forbrugerne.«

Claus Bülow Christensen, der er digital medieanalytiker og grundlægger af Copenhagen Future TV Conference, mener, at YouSee ender som taberen af striden med Discovery.

»YouSee har siddet og kigget på nogle seertal og har kunnet se, at Discoverys kanaler er mindre set end TV2's og Viaplay-kanalerne, og derfor er Discovery røget ud,« siger Claus Bülow Christensen til Ritzau.

»Men det virker til, at de har overset effekten af det, for selv om det er et mindretal, der ser Discoverys kanaler, så er det nogen, der kan larme rigtig meget på sociale medier og skabe dårligt image for YouSee,« fortsætter han.