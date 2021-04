Onsdag slog barer, restauranter og cafeer dørene op over hele landet.

Men selvom regeringen med egne ord har indlagt 'fartbump', der skal lægge en dæmper på festhungrende danskere, så er eksperter især bekymrede for, hvad genåbningen af barer og værtshuse kan betyde for smitten.

Tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen siger, at han især finder det problematisk, at man kan reservere plads på flere forskellige barer i løbet af en aften.

»Ideen med reservationer var jo, at folk ikke skulle kunne gå fra det ene sted til det andet, men det kan åbenbart lade sig gøre, hvis man bare bestiller bord på flere forskellige værtshuse eller barer, og det, synes jeg, er lidt betænkeligt,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Efter flere måneders nedlukning genåbnede barer og værtshuse onsdag, og det bekymrer eksperter. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Efter flere måneders nedlukning genåbnede barer og værtshuse onsdag, og det bekymrer eksperter. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Han fortæller, at man blandt andet i Sydkorea har set, hvordan en såkaldt superspreder, der havde været på flere forskellige barer, satte gang i store smittekæder.

Og spørger man professor i immunologi ved Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen, er det også barer og værtshuse, som udgør den største risiko i forhold til dagens genåbning.

»Det ser ud, som om vi har kontrol over epidemien, men der har været en svagt stigende tendens de seneste uger, og lige nu ser det faktisk ud, som det gjorde, lige inden vi nåede november sidste år, og det eksploderede,« siger han.

Han peger på, at der fortsat er mange danskere, som endnu ikke er vaccinerede, og at der derfor er rum for, at et lignende udbrud kan gentage sig.

Synes du, det er for tidligt, at barerne og værtshusene åbner?

»Set i det lys mener jeg ikke, man burde have taget barer og værtshuse med i genåbningen,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Hverken han eller Nils Strandberg Pedersen er bekymrede for genåbningen af restauranterne, men steder med udskænkning udgør et problem, fordi det åbner for muligheden for mange sociale kontakter i løbet af en dag eller aften.

»Det skal ses i kombination med, at vi generelt får mere samfundsaktivitet, fordi flere vender tilbage på arbejde, fritidsaktiviteter starter igen, og så videre. Vores sociale bobler bliver større,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Begge eksperter opfordrer derfor til, at man husker myndighedernes anbefalinger for at begrænse smitte.

»Det er vigtigt, vi holder fast i anbefalingerne om afstand, sprit og mundbind. Vi er ikke i mål endnu,« siger Nils Strandberg Pedersen.