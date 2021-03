Professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos er ikke i tvivl.

Forsamlingsforbuddet på fem personer udendørs bør hæves.

Det fortæller han til B.T.

»Det er jo ikke mange, der bliver smittet udenfor. Jeg mener ikke, at det nuværende forsamlingsforbud er voldsomt fagligt begrundet. Men ud fra min faglige betragtning kan man godt øge antallet, der må være sammen udenfor. Præcis hvor mange har jeg ikke lagt mig fast på, men man kan godt øge antallet, det er der ingen tvivl om,« siger Hans Jørn Kolmos.

Dermed slutter han sig til koret af en række andre eksperter, der mener, at man uden tvivl vil kunne øge antallet af mennesker, man kan samles udenfor.

DR har talt med andre eksperter, der mener, at risikoen for smitte med coronavirus er så lille udenfor, at det ikke længere retfærdiggører det omfattende indgreb i danskernes frihed, som forsamlingsforbuddet er.

»Jeg synes, det er meningsløst, når det handler om at gå en tur eller lave alle mulige andre sociale aktiviteter udenfor. Jeg mener, at man i langt højere grad og meget mere konkret og direkte skal bruge viden om den meget lavere smitterisiko udenfor i drøftelserne om, hvordan genåbningen skal gribes an,« siger Thorkild I.A. Sørensen, der er professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet, til DR.

Hans Jørgen Kolmos mener dog også, at man fortsat skal tænke sig godt om, inden man slækker for meget på restriktionerne.

»Corona er stadig utroligt sprængfarligt. Det er stadig noget, vi skal tage meget alvorligt. Jeg tror dog ikke, at der sker noget som helst ved at slække restriktionerne udenfor, hvis man overholder afstandskravet.«

Den 5. januar valgte regeringen at ændre forsamlingsforbuddet fra ti til fem personer. På det tidspunkt var der omkring 2.000 nye smittede dagligt.

Nu har epidemien stabiliseret sig, men det er ikke alle eksperter, der mener, at det betyder, at forsamlingsforbuddet nu kan øges igen.

Tidligere direktør i Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen støtter ikke op om, at det er en god idé.

»Hvis ikke du kan holde afstand, vil der altid være en risiko. Risikoen vil være mindre udendørs, men risikoen er der. Hvis vi slækker på restriktionerne, så er det helt uundgåeligt, at vi vil blive ramt af en tredje bølge. Smittetallet er steget en lille smule, og jeg mener ikke, at vi kan åbne ret meget mere op, end det der er åbnet op for nu,« siger Nils Strandberg Pedersen og fortsætter.

»Man skal være idiot, hvis man ikke kan se, hvad der sker i vores nabolande lige nu. Det er naivt at tro, at den tredje bølge ikke vil komme, hvis vi slækker restriktioner.«

Nils Strandberg Pedersen mener dog, at man kan hæve forsamlingsforbuddet udendørs, hvis det handler om sport.

Alle eksperter er enige om, at det er for tidligt at slække restriktionerne på forsamlingsforbuddet indendørs.