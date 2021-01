»Man er nødt til at være lidt paranoid.«

Sådan lyder reaktionen fra adjungeret professor på Klinisk Institut ved Aarhus Universitet, Jørgen Eskild Petersen, ovenpå regeringens pressemøde her til aften.

Her fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at alle nuværende restriktioner bliver forlænget frem til marts. Og for den kliniske ekspert giver det god mening, selvom der de seneste dage både har været faldende indlægs– og smittetal.

»Ja, tallene er faldet rigtig fint, men den engelske variant er en joker. Det er vi nødt til at huske på, siger Jørgen Eskild Petersen og fortsætter:

»I uge 53 udgjorde den britiske mutation omkring to procent af de smittede - nu er det 13 procent. Den vil tage over, og vi er nødt til at dæmpe den udvikling, så vi stadig har et faldende smittetal og at sundhedsvæsenet kan klare det. For selv om det er faldet, er vi stadig ikke så langt nede som i foråret,« lyder det fra professoren.

Han mener derfor ikke, der er andet at gøre end at udvise ekstra forsigtighed, så længe den britiske mutation er en faktor. Og så skal man skele til Storbritannien på andre områder også.

»Du skal ikke glemme, at skulle vi have det samme dødstal som i Storbritannien, så skulle vi have 10.000 døde. Det har vi ikke, og det har vi undgået på grund af restriktionerne. Og så vil det være meget dumt at give op her to-tre uger før vi er i mål,« fortæller han.

Skal man lempe, mener han også, det er helt rigtigt at sende de små børn tilbage i skole som de første, som regeringen fremlagde som en mulighed, der skal beregnes yderligere.

»Det så vi jo i foråret, at det fungerede rigtig fint. Og desuden er børn jo tilsyneladende mindre smitsomme end voksne,« siger han.