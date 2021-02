Om 2,5 måned bør stadioner, natklubber og koncertarrangører kunne slå dørene op og invitere danskerne indenfor.

I hvert fald de danskere med et coronapas, der viser, at man enten er vaccineret eller testet negativ for nylig.

Det fortæller Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i et større interview i Politiken, hvor han gør rede for sin plan for en fuld genåbning af samfundet i midten af maj.

Tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen tror dog ikke på, at vi allerede i maj kommer til at kunne samles i hundredvis til koncerter, fodboldkampe og i nattelivet.

»På det tidspunkt er man endnu ikke påbegyndt vaccinationen af omkring halvdelen af befolkningen, herunder alle de unge. Og det er nogle af dem, der er mest aktive i smittespredningen.«

Nils Strandberg Pedersen peger også på, at selv om foråret tegner lyst, så er der endnu flere ubekendte.

»Det afgørende er fortsat, at vi får vaccineret alle ældre, personer i risikogruppen og sundhedspersonalet. Og så er det også vigtigt, vi ikke har fået en udbredt sydafrikansk variant af virussen, som vaccinen ikke virker over for,« forklarer han.

Men går vaccinationerne som planlagt, og undgår vi mutationer, der gør dem mindre virksomme, så vurderer Nils Strandberg Pedersen også, at det vil være forsvarligt med et mere åbent samfund til maj, hvor alle danskere i risikogruppen og sundhedspersonale efter planen vil være færdigvaccinerede.

»Jeg vil tro, vi kan tage på restauranter og forsamles flere og den slags, men derfra og så til at samles 80.000 på en festival, er der et stykke,« siger han.

Han peger også på, at vi ud over at se på, hvordan udviklingen går herhjemme, også er nødt til at skæve til resten af verden og EU, når vi beslutter, hvor åbent samfundet skal være.

»Vi bliver nødt til at gøre nogenlunde det samme, som andre lande gør. Vi skal ikke være en frihedsø i et lukket Europa.«