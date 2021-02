Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, siger, at vi nu har nået det bundniveau i nye smittetilfælde, som vi forventede, vi ville nå, inden den britiske variant af coronavirus bliver dominerende i Danmark.

- Vi regnede med, at vi i midten af februar ville nå bunden for antallet af nye smittede. Derefter vil det begynde at stige, når B117 (den britiske coronavariant, red.) bliver dominerende, siger han.

/ritzau/

