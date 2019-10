Flere partier kritiserer udbudsprocessen omkring den nye dab-kanal og vil have minister til at redegøre.

Kulturministeriet kan uden større besvær lade udbuddet om den nye dab-kanal gå om. Det kræver blot en saglig begrundelse.

Det siger lektor Carina Risvig Hamer fra Syddansk Universitet, der er ekspert i udbudsret, til Politiken.

Torsdag krævede den radikale medieordfører, Jens Rohde, i et interview med TV2, at udbuddet om den nye dab-kanal, der tirsdag blev vundet af Radio Loud, skulle gå om.

- Hvert fjerde udbud går om, så det kan man godt. Mig bekendt er dab-udbuddet ikke omfattet af EUs udbudsregler.

- Dermed kan Kulturministeriet lade udbuddet gå om, hvis de har en saglig grund - og der skal sådan set ikke så meget til.

- Det kan være nok, at den parlamentariske situation har ændret sig, siger Carina Risvig Hamer.

Den saglige grund skulle ifølge Rohde være, at Radio Loud har valgt en billigere dab-løsning, der kun dækker 82 procent af landet.

Radio24syv, der tabte udbuddet, havde valgt en dyrere løsning, der dog dækker hele landet.

Carine Risvig Hamer vurderer, at problemet med dækningsgraden kan udgøre en saglig begrundelse, hvis der er tale om et såkaldt mindstekrav.

- Et brudt mindstekrav kan betyde, at man kan blive afvist fra at vinde kontrakten.

- I den her sag beror det så på en fortolkning af, hvad landsdækkende har betydet. Det kan være et sagligt argument, siger hun til Politiken.

Ifølge avisen er landsdækkende dog defineret som, at radioen anvender den såkaldte dab-blok 1 eller 2, som dækker henholdsvis 82 og 97 procent af landet.

Det er ikke kun De Radikale, der er kritisk indstillet over for processen.

Også Venstre undrer sig over, at Radio- og tv-nævnet, der behandlede ansøgningerne, har tillagt økonomi så stor betydning.

Særligt fordi udbudsvinderen ikke er landsdækkende.

- Jeg er ikke der nu, hvor jeg vil sige, at udbuddet skal gå om. Men det kan være, jeg vil det, hvis ikke vi får gode svar fra ministeren (fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S), red.), siger Britt Bager til Politiken.

Både SF og Enhedslisten vil gerne have en redegørelse fra Radio- og tv-nævnet og Kulturministeriet om deres overvejelser.

/ritzau/