I Østrig vil man i den kommende tid masseteste befolkningen for corona for at komme ud af den nedlukning, der træder i kraft i den kommende uge. Men det er ikke nødvendigvis en god ide at masseteste, siger en dansk ekspert.

»Min umiddelbare vurdering er, at det bedre kan betale sig at lægge noget energi i smitteopsporing. Det er rundt omkring dem, der er testet positive, at vi skal finde de smittede. Det er lidt mere tilfældigt, hvor mange smittede man finder, når man tester en hel befolkning,« siger epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital Christian Wejse.

Lørdag meddelte Østrigs kansler, Sebastian Kurz, at landet lukker ned foreløbig frem til 6. december for at få det stigende smittetal under kontrol.

For hurtigt at kunne genåbne vil kansleren udføre massetest – ligesom nabolandet Slovakiet gjorde for to uger siden. Her blev omkring to tredjedele af befolkningen testet i løbet af en weekend.

Massetestning i Nordjylland af 280.000 indbyggere. Her i Frederikshavn 7. november. Foto: Claus Bjørn Larsen

Trods skepsis over for massetestning er den danske epidemiolog dog ikke fuldstændigt afvisende over for, at det kan være et effektivt våben mod coronavirus.

»Vi ved ikke med sikkerhed, om det er en god ide. Det er ikke noget, vi endnu har set nogen data på, hvad det har haft af effekt. Det er noget, vi er ved at få nogle erfaringer med fra lande og f.eks. i Nordjylland, og som vi så måske kan bruge senere hen,« siger Christian Wejse.

Massetestning i Nordjylland blev indført i forrige uge for at finde ud af, om en særlig variant af coronavirus – såkaldt cluster 5 – der var opstået i smitte fra mennesker til mink og tilbage til mennesker, havde spredt sig i lokalbefolkningen. Det har indtil videre vist sig ikke at være tilfældet.

Christian Wejse forklarer, at fordelen ved at masseteste er, at man kan fange nogle af dem, som aldrig udviser symptomer, og som ellers er en gruppe, der er svære at identificere. Ulempen derimod er, at der er en del logistik forbundet med at teste en hel befolkning samt store udgifter.

En del undersøgelser viser, at vi skal op på 15 kontakter pr. smittet, for at man for alvor kan påvirke kontakttallet. I Danmark fanger vi 3,5 kontakter pr. smittet. Christian Wejse, epidemiolog og afdelingslæge Aarhus Universitetshospital

»Det er usikkert, om det så at sige er pengene værd,« fastslår epidemiologen.

Han så i øvrigt hellere, at vi i givet fald massetestede på den københavnske Vestegn, hvor smitten lige nu er væsentlig højere end i det nordjyske.

»Det må være her, vi har det største mørketal,« siger Christian Wejse.

Når nu vi mangler dokumentation på, hvorvidt massetestning er et effektivt våben, er det naturligt at spørge, om vi så er gode nok til at smitteopspore i Danmark?

Massetest i Slovakiet 7. november. Foto: RADOVAN STOKLASA

»Det er svært at sige. Baseret på, hvor mange kontakter der bliver identificeret pr. smittet, så synes jeg ikke, vi er gode nok. En del undersøgelser viser, at vi skal op på 15 kontakter pr. smittet, for at man for alvor kan påvirke kontakttallet. I Danmark fanger vi 3,5 kontakter pr. smittet,« siger Christian Wejse og tilføjer:



»Jeg vil umiddelbart tro, at vi kan få mere ud af at øge det tal til 15 eller 40 – frem for at teste hele befolkningen hver uge,« siger han.

Christian Wejse har også tidligere kritiseret, at danske sundhedsmyndigheder 'kun' smitteopsporer 48 timer bagud for at finde personer tæt på en smittet.